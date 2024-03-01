Они развелись еще в прошлом году.

Звезда "Сватов", "Свингеров" и других фильмов Анна Саливанчук развелась со своим супругом, депутатом Александром Божком. Пара состояла в браке восемь лет.

Знаменитость призналась, что они с мужем расстались почти год назад, в мае 2023 года. Однако они долго это скрывали, потому что еще какое-то время пытались спасти свои отношения ради детей.

По словам Анны, им не удалось сохранить семью, поэтому она решилась рассказать правду своим поклонникам.

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"Многие из вас поняли, у меня кучу сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала, потому что болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт - это все была работа над собой, чтобы снова найти себя, себя настоящую. 18.05.2023 я развелась. Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но бесполезно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители не счастливы. Поэтому я свободна", - написала Саливанчук в Instagram.

Она добавила, что всю жизнь верила в то, что выйдет замуж один раз и навсегда, но у судьбы на нее другие планы.

"Что-то пошло не так, и я знаю что… Но умоляю не спрашивайте, почему, как и зачем. Просто порадуйтесь за меня, что я иду дальше и эту книгу я дочитала до конца", - добавила актриса.

Стоит отметить, что в браке с Божком Саливанчук родила двое сыновей.

Напомним, ранее известная украинская ведущая Марина Аристова развелась с экс-депутатом.

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