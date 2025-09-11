Семья уехала в отпуск.

Украинский актер театра и кино, телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился снимком своей большой семьи.

На опубликованном в Instagram фото присутствует и его жена, которую он не спешит делать публичной. Ведущий рассказал, что отправился в отпуск с любимой, тещей и тремя детьми: двухмесячной Эмили, четырехлетней Адель и 16-летним Даниэлем. Джеджула признался, что не имел такого отдыха шесть лет:

"Ну как отпуск... Непростой вызов, когда есть маленькие дети! Но все равно желанный и долгожданный, и в какой-то момент казалось, что нереальный. Короче, загрузил всех в тачку своих друзей (потому что в мою все бы не влезли), вещи забросил в THULE на крыше, сел за руль и дал 2200 км за два дня. Во второй день - 1400 км! Все дорогу перенесли, на удивление, с легкостью, и водитель-терминатор тоже!".

Напомним, в конце июня ведущий сообщил, что в третий раз стал отцом. Дочь ему родила новая жена, которая, по словам Джеджулы, не хочет публичности. Он заверил, что его избранница не из мира шоу-бизнеса.

Еще двоих детей ведущий имеет от предыдущих браков - сына Даниэля родила певица Санта Димопулос, а дочь Аделину - бывшая жена Юлия.

