Дмитрий Волканов поделился, что в свое время только Андрей Данилко поверил в него.

Украинский певец Дмитрий Волканов, который ранее выступал в балете Андрея Данилко (Верка Сердючка) и стал финалистом шоу "Х-Фактор", рассказал о поступке, за который он благодарен бывшему наставнику. По его словам, именно знаменитость более пяти лет назад "вытащил его из мусорника".

Сейчас Волканов строит сольную карьеру и уже стал довольно успешным в Украине. В его репертуаре такие песни: "Тебя нашел", "Как моя любовь", "Тюльпаны". Однако так было не всегда. В 18 лет артист решил попробовать свои силы на известном песенном проекте. Тогда он получил четыре "да" от судей, но даже это не помогло ему стать участником, поскольку после еще одного отбора его не взяли в программу.

В интервью для Славы Демина исполнитель рассказал, что именно благодаря Андрею Михайловичу он попал в талант-шоу. Когда он просматривал список участников, то спросил, почему среди них нет Волканова.

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"Он начинает выбирать и говорит: "Я смотрю фотографии, а оставили только тех людей, у которых то плаксивая история, тот сам воспитывает дочь, та ногу сломала или еще что-то". И он вернулся и говорит: "Лена, а за кого будут голосовать девушки, вы же хотите делать шоу, вот кто это будет смотреть?" - вспомнил Дмитрий.

Когда знаменитость поинтересовался у редакторов, где сейчас молодой певец, ему указали на мусорник. Именно там было фото Волканова, которое выбросили после отбора.

"Данилко вытаскивает из мусорника эту фотографию, кладет ее на стол... Человека, которого в прямом смысле этого слова вытаскивают из мусорки, и он доходит до суперфинала. Это такой крутой месседж в плане того, что в меня на тот момент не верил по сути никто, а руководители проекта просто выбросили мою фотографию, я был не нужен", - поделился звезда.

Сейчас Дмитрий очень благодарен наставнику за то решение вернуть его в шоу. Только Данилко поверил в него и повлиял на то, что сейчас певец активно развивает свою карьеру.

"И почему я настолько благодарен Данилко именно за этот поступок, потому что он поверил. Он просто увидел, что это может быть интересно. Это не просто плаксивая история очередная, под которую поплачут бабушки. А это перспективный парень который хочет, который поет. Почему вы не даете шанс... И так сработало", - добавил он.

По его словам, после суперфинала проекта он был очень счастлив, поскольку чувствовал себя популярным. Однако после возвращения домой все завершилось. Тогда Данилко снова помог артисту, пригласив его в свою команду.

Дмитрий четыре года был участником балета Верки Сердючки. По его мнению, если бы не этот опыт, то сейчас он бы не давал интервью. В дополнение, он рассекретил, сколько зарабатывал у звезды. За один концерт Волканов получал 150 евро (более шести тысяч гривен).

Напомним, ранее Дмитрий Волканов показал первую встречу с бабушкой во время войны. Родные люди не виделись три года, поскольку женщина жила за границей. Артист опубликовал трогательный ролик с бабушкой в сети.

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