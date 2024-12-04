'Понемногу готовлюсь, учусь': известная украинская актриса ответила, готова ли идти на фронт

Сейчас она изучает вопрос о вступлении в ряды ВСУ.

Украинская актриса Анастасия Пустовит, сыгравшая в сериале "Шлях", премьера которого состоится 5 декабря на телеканале ТЕТ, рассказала, готова ли пойти на фронт.

Она говорит, что задумывается над тем, чем может быть полезной, кроме волонтерства. Не исключает, что тоже может пойти в армию. Анастасия уже прошла занятия по оказанию первой медицинской помощи, планирует пройти курсы по тактической медицине.

"Такие мысли есть, я общаюсь с военными на эту тему, но это не значит, что я уже завтра готова пойти. Понемногу готовлюсь, учусь. Нужно думать, выбирать подразделение, где можно быть действительно полезной. Вряд ли из меня получится классный боец-штурмовик или боевой медик. Возможно, я бы могла управлять дронами. А пока единственное, что я могу делать благодаря медийности - закрывать потребности подразделений", - отметила Пустовит в интервью Viva.

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Она также рассказала, что не рассматривает возможности выезда за границу, отклонила несколько выгодных предложений работы в иностранных театрах. Говорит, что должна быть здесь и сейчас со своей страной и жить жизнью, несмотря на все.

"Лишать себя каких-то удовольствий - это все равно, что лишать себя жизни. Я прошла через это и оказалась в депрессии. Из-за чрезмерной нагрузки, лишения себя каких-то маленьких вознаграждений, пришло выгорание. Пришлось работать с этим состоянием. Поэтому сейчас я стараюсь ни в чем себе не отказывать, получать позитив из всего. Вот сегодня утром проснулась от взрывов в Запорожье, а мой парень спит, у него железные нервы. Понимаю, что не засну, поэтому позанималась йогой, сделала тренировку, поработала. Не убило - значит, надо жить дальше. Пока мы живы, надо обнимать любимых, встречаться с друзьями, праздновать свадьбы и дни рождения. Война высасывает жизнь, она неестественна. Я не готова терять свою жизнь, чтобы быть постоянно в депрессии. Поэтому стараюсь изменить, что в моих силах, и не тратить время на то, что изменить не могу", - говорит Анастасия.

Напомним, ранее звезда "Киборгов" признался, что имеет бронь от мобилизации и рассказал, как ее получил.

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