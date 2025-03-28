Девушка также призналась, что стало причиной ее депрессивного состояния.

Украинская актриса Анастасия Пустовит, которая известна по сериалам "Шлях" и "Перші ластвіки", рассказала о депрессии и как попала в психиатрическую больницу.

Она призналась, что долгое время боролась с депрессивным состоянием и прошла лечение. Об этом она написала в своем Instagram.

"Я закончила борьбу с депрессией! Для меня это огромная победа. Я счастлива, что мне удалось справиться. Это скрин с видео, после которого я сделала паузу на два месяца и пошла на лечение", - написала актриса и показала себя до лечения.

Видео дня

Анастасия также рассказала, что врачи диагностировали у нее генерализованное тревожное расстройство, тяжелую депрессию и ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, - ред.). Более того, девушка легла в психиатрическую больницу, ведь у нее появились суицидальные мысли.

"Я прошла и психиатра, и психотерапевта, и психиатрическую больницу. Мне не страшно это писать и более того, я бы хотела снять с этих слов табуированность. Если ты легла в психиатрическую больницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это надо тем, кто так как и я борется со смертельной болезнью. Депрессия действительно, без преувеличений смертельное заболевание. Депрессия делает из твоего мозга врага. Я меня были стойкие суицидальные намерения. Это даже не мысли, я планировала. Я знала, что напишу в записке и где именно я это сделаю. Ты не просто себя ненавидишь, ты считаешь себя обузой, лишним элементом в мире, которому срочно надо закончить существование", - написала Пустовит.

По словам Анастасии, причиной такого состояния стало выгорание и неумение заботиться о себе, которое было у нее еще до начала войны. Однако сейчас она чувствует, что все позади и сделала такие выводы:

"Я начинаю новый путь, где наконец родились новые смыслы. Где дружба и восторг от коллег дают мне стимул работать дальше. Где любовь и забота - это акт уважения к себе и другим. Где отдых - это важная составляющая жизни. Где ответственность - это не бремя, а предмет гордости. Где жизнь - это интересный и увлекательный путь. Где трудности - это вызов".

Напомним, ранее финалистка "МастерШеф" Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу и рассказала об издевательствах врачей.

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