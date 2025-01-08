Алина Гросу вернулась в Украину со своим мужем-россиянином

Они здесь провели новогодние праздники.

Украинская певица Алина Гросу, которая последнее время живет в США, вернулась в Украину. Приехала она не одна, а со своим вторым супругом.

Артистка поделилась кадрами их отдыха на ее родине. При этом Гросу продолжает скрывать лицо своего супруга.

Однако внимательные поклонники уже рассекретили его личность. Это российский актер Роман Полянский, который до полномасштабной войны жил в Украине. После появились слухи о том, что пара рассталась.

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Удивлением для всех стало то, что Алина переехала в другую страну и сообщила о том, что во второй раз вышла замуж.

Интересно, что Полянский молчит о большой войне, развязанной Россией. С февраля 2022 года он перестал "светиться" в Украине и появляться на светских мероприятиях.

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как провела Рождество в семейном кругу в Украине. На одном из фото Алина нежно обнимает своего родного человека, сидя за праздничным столом. Рядом с ними - рождественская атмосфера и праздничные блюда, подчеркивающие семейный уют и традиции, которые певица ценит.

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