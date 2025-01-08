Алина Гросу вернулась в Украину со своим мужем-россиянином

Украинская певица Алина Гросу, которая последнее время живет в США, вернулась в Украину. Приехала она не одна, а со своим вторым супругом. 

Артистка поделилась кадрами их отдыха на ее родине. При этом Гросу продолжает скрывать лицо своего супруга.

Алина Гросу вернулась в Украину со своим мужем-россиянином

Однако внимательные поклонники уже рассекретили его личность. Это российский актер Роман Полянский, который до полномасштабной войны жил в Украине. После появились слухи о том, что пара рассталась.

Видео дня

Удивлением для всех стало то, что Алина переехала в другую страну и сообщила о том, что во второй раз вышла замуж. 

Интересно, что Полянский молчит о большой войне, развязанной Россией. С февраля 2022 года он перестал "светиться" в Украине и появляться на светских мероприятиях.

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как провела Рождество в семейном кругу в Украине. На одном из фото Алина нежно обнимает своего родного человека, сидя за праздничным столом. Рядом с ними - рождественская атмосфера и праздничные блюда, подчеркивающие семейный уют и традиции, которые певица ценит.

Вас также могут заинтересовать новости: