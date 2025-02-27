Его признали виновным в совершении 26 преступлений против несовершеннолетних.

Суд вынес приговор британскому актеру и звезде сериала "Сексуальное воспитание" Александру Вествуду, которого ранее обвиняли в сексуальном насилии. Об этом пишет ВВС.

В Великобритании судьи приговорили мужчину к 15,5 годам заключения. В суде 24-летнего актера охарактеризовали как "манипулятивного и хищного", а присяжным сообщили, что его неоднократные преступления против пяти жертв были "привычкой, образом жизни".

"Вествуд был признан виновным в совершении 26 преступлений против детей и двух учеников, посещавших его уроки актерского мастерства, при этом один ребенок подвергался преследованиям в течение восьми лет. Вествуд использовал свой звездный статус, чтобы соблазнять уязвимых, невинных молодых девушек", - отметил судья.

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К слову, дело Александра начали рассматривать в 2024 году. Тогда мужчине выдвинули 26 пунктов обвинений. Стало известно, что Александр во время уроков актерского мастерства заставлял начинающих актеров рассказывать произведения Шекспира обнаженными, настаивал, чтобы ребенок в возрасте до 13 лет наблюдал за половым актом и касался несовершеннолетней девочки без ее согласия.

По словам прокуроров, актер впервые прибегнул к сексуальному насилию в 10 лет. Тогда его жертвой стала 6-летняя девочка.

Что известно об Александре Вествуде

Александр появился в 17 эпизодах сериала от Netflix "Сексуальное воспитание". В 2018 году он снялся в боевике "Вне закона".

Напомним, ранее писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии.

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