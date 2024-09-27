С мужчиной уже не хотят сотрудничать некоторые кинокомпании.

Известного британского писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии. Из-за этого компания "Disney" приостановила производство фильма, который планировали снять по его роману "История с кладбищем". Об этом пишет издание The New York Times.

По словам пяти женщин, неподобающее поведение мужчины было в период с 1986 по 2022 год. Одна из жертв рассказала на подкасте "Мастер: Обвинения против Нила Геймана", что Нил касался ее тела в туристическом автобусе в 2013 году, а позже заплатил ей 60 000 долларов за молчание. Другая женщина по имени Скарлетт отметила, что подала заявление о сексуальном насилии против писателя в полицию Новой Зеландии. Тогда ей ответили, что нет достаточно доказательств, но сейчас она хочет все же наказать обидчика.

К слову, сам 63-летний Гейман отрицает все обвинения.

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Какие компании отказались от сотрудничества с Нилом Гейманом

Кроме остановки производства фильма "Disney" по книге писателя, другие компании тоже не захотели дальше сотрудничать с Нилом. В частности, популярный телесериал Netflix "Мертвые парни-детективы", который основан на одноименном комиксе Геймана, не будет продлен на второй сезон. А вот компания "Amazon" пока не сообщила, будут ли какие-то изменения в сериале "Доброе знамение", который также основан на романе Нила.

Чем известен Нил Гейман

Нил Гейман является автором десятков книг, самые известные из которых серия комиксов "Песочный человек", романы "Звездная пыль", "Американские боги", "Коралина" и "История с кладбищем".

За свое творчество он получил немало престижных наград. Нил является лауреатом премий "Хьюго", "Небьюла" и премии Брэма Стокера, а еще стал первым писателем, которому удалось получить сразу две медали Ньюбери и Карнеги за свой роман.

В 2013 году Гейман был награжден Британской национальной литературной премией за роман "Океан в конце улицы", а позже журнал "Time" назвал его одним из 100 самых влиятельных людей 2023 года.

Напомним, ранее звезду сериала "Венздей" Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании.

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