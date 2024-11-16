Ему выдвинули 26 пунктов обвинений.

Британского актера Александра Вествуда, который известен по сериалу "Сексуальное воспитание" ("Sex Education"), обвиняют в сексуальном насилии и будут судить. Об этом пишет издание Daily Mail.

Оказалось, что мужчине выдвинули 26 пунктов обвинений. В частности, речь идет о насилии над женщинами и двумя детьми, которым Вествуд давал уроки актерского мастерства. Стало известно, что Александр во время таких занятий заставлял начинающих актеров рассказывать произведения Шекспира обнаженными.

Также пункты обвинения касаются других жертв. Например, изнасилование одной женщины старше 16 лет, побуждение девочки в возрасте от 13 лет к сексу без проникновения и с проникновением, вынуждение мальчика в возрасте до 13 лет к сексуальным действиям. Также отмечается, что актер заставлял ребенка в возрасте до 13 лет наблюдать за половым актом и касался несовершеннолетней девочки без ее согласия.

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К слову, сам Вествуд отрицает все обвинения в свой адрес.

Ожидается, что судебный процесс над ним будет длиться в течение месяца.

Что известно об Александре Вествуде

Актеру 24 года. Он появился в 17 эпизодах сериала от компании Netflix "Сексуальное воспитание". В 2018 году он снялся в боевике "Вне закона".

Напомним, ранее писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии.

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