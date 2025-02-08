Артистка поделилась своими мыслями относительно конкурса.

Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде призналась, что могла бы быть одной из участниц Нацотбора на "Евровидение".

По словам артистки, ей давно предлагали принять участие в конкурсе. Тогда девушка даже начала готовить песню для выступления, но позже передумала и отказалась от участия.

"Я просто поняла, что это не мой конкурс. Он меня не так сильно драйвит. Я готова поддерживать, смотреть его, но участвовать не хотела бы", - рассказала Мишель в шоу NABARI.

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Она также добавила, что, возможно, ее мнение изменится и через пять лет Андраде захочет выступить с конкурсным номером на Нацотборе. Однако пока у нее другие планы, о которых исполнительница сказала так:

"Сейчас у меня нет цели, чтобы быть на "Евровидении". Конечно, мне бы хотелось выйти на европейский и латиноамериканский рынок, но другим образом".

К слову, сегодня, 8 февраля, состоится Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2025". За право представить Украину будут соревноваться 10 участников: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Енергетик.

Напомним, ранее певец Melovin ответил, за кого будет болеть на Нацотборе "Евровидения-2025".

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