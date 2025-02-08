Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде призналась, что могла бы быть одной из участниц Нацотбора на "Евровидение".
По словам артистки, ей давно предлагали принять участие в конкурсе. Тогда девушка даже начала готовить песню для выступления, но позже передумала и отказалась от участия.
"Я просто поняла, что это не мой конкурс. Он меня не так сильно драйвит. Я готова поддерживать, смотреть его, но участвовать не хотела бы", - рассказала Мишель в шоу NABARI.
Она также добавила, что, возможно, ее мнение изменится и через пять лет Андраде захочет выступить с конкурсным номером на Нацотборе. Однако пока у нее другие планы, о которых исполнительница сказала так:
"Сейчас у меня нет цели, чтобы быть на "Евровидении". Конечно, мне бы хотелось выйти на европейский и латиноамериканский рынок, но другим образом".
К слову, сегодня, 8 февраля, состоится Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2025". За право представить Украину будут соревноваться 10 участников: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat и ДК Енергетик.
Напомним, ранее певец Melovin ответил, за кого будет болеть на Нацотборе "Евровидения-2025".