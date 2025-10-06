Певица уже пробовала свои силы в конкурсе.

Известная певица и блогер Диана Глостер рассказала, что уже готовится к участию в Нацотборе. По ее словам, она как раз работает над песней, которую планирует отправить на конкурс.

В комментарии программе "Тур звездами" инфлюенсер вспомнила, что уже пробовала свои силы в Национальном отборе, однако, тогда это не завершилось успехом. Сейчас Глостер еще усерднее работает над своей заявкой и возлагает на нее большие надежды.

"На самом деле я хочу попробовать свои силы на Нацотборе, потому что я уже подавалась и неуспешно. Как раз эта песня, которую я подавала, которую не взяли, она вот сейчас выходит скоро, я ее все равно решила зарелизить и, конечно, буду с новой песней подаваться. Она еще в процессе. У меня еще осталось две недели для того, чтобы ее закончить", - рассказала она.

Видео дня

Певица призналась, что у нее есть определенные страхи относительно Нацотбора, ведь она не знает, как бы справилась со всем давлением и хейтом, связанным с этим конкурсом. Но она воспринимает это, как новый важный этап для развития ее музыкальной карьеры.

"Я очень переживаю, потому что я вообще неконкурсный человек. И когда меня оценивают, я всегда себя чувствую реально плохо. И плюс я знаю, сколько хейта вокруг Нацотбора всегда. И я прям переживаю, смогу ли я вообще это как-то перенести. Но хочу все равно попробовать", - подчеркнула Диана.

Блогерша добавила, что не обращалась за советами к нынешнему музыкальному продюсеру Национального отбора на "Евровидение-2026" Джамале и не собирается этого делать, потому что не считает это честным способом участия.

Ранее стало известно, что Джамала звала на Нацотбор "Евровидения" другую известную певицу.

Вас также могут заинтересовать новости: