'Контракт с московским клубом 'потеряли': в сети разгорается скандал из-за 'холостяка'

Герой 15-го сезона шоу пока игнорирует критику и обвинения.

В сети разгорается новый скандал из-за героя 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", которым стал баскетболист Вячеслав Кравцов. В особенности пользователи с осуждением вспоминают его сотрудничество с российским клубом ЦСКА в 2015 году, после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

Кравцова резко критикуют за то, что в период он, по его же словам, "не интересовался политикой".

"Новый холостяк на сковороде. Интересно, что в промо вспомнили об NBA, но контракт с московским клубом так немного потеряли. Это не прикольно… "Холостяку" срочно нужны правила Нацотбора (на "Евровидение")", - отметила блогерк Нателла Кирс в Threads.

Высказалась и журналистка, арт-обозреватель Лена Чиченина:

"Не могло все быть без скандала. Новый "холостяк" в 2015 году ходил играть за московский ЦСКА и не интересовался политикой. Хотя, может и не будет никакого скандала - где же тех холостяков без зашкваров наберешься".

Сам Вячеслав Кравцов на шквал критики пока никак не отреагировал. В частности, на его странице в Instagram сейчас можно увидеть лишь репосты промо роликов и фото от шоу "Холостяк".

