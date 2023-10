За титул соревновались 8 суперфиналистов, которых тренировали Юлия Санина, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и Иван Клименко.

В воскресенье, 29 октября, в эфире телеканала 1+1 состоялся суперфинал 13-го сезона вокального шоу "Голос країни". Победителем этого сезона проекта стал Михаил Панчишин.

В суперфинале Панчишин исполнил свою авторскую песню "Невідомий герой", на которую во время отбора вслепую обернулись все тренеры.

Как известно, певец присоединился к рядам теробороны после начала полномасштабного вторжения РФ. Он участвовал в боевых действиях на Киевщине и в Бахмуте. Впоследствии мужчина был комиссован по состоянию здоровья.

Голос страны-13-подробности суперфинала

13-й сезон вокального талант-шоу "Голос страны" на "1+1" стартовал в сентябре текущего года. Этот сезон также называют европейским, поскольку это первый сезон во франшизе The Voice, который будет проходить по всей Европе – из-за войны в Украине. Прямой эфир суперфинала проходил из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

В этом году тренерами были: солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева и продюсер Иван Клименко.

В финал шоу попали восемь участников. Из команды Артема Пивоварова прошел в финал ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin.

Из команды Нади Дорофеевой – военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Из команды Юлии Саниной – 16-летний Владислав Пелых (самый молодой участник шоу) и певицы Кристина Старикова и Галина Печенежская. Из команды Ивана Клименко в финал прошла фольклористка Стася Чабан.

Хронология суперфинала Голос страны-13

Суперфинал шоу проходил в три этапа. Сначала восемь финалистов исполняли песни, которые еще не звучали в проекте.

В первом этапе суперфинала Юрий Городецкий исполнил песню легендарной Квітки Цісик "Місто спить". Михаил Панчишин спел хит легендарной группы Queen Show must go on. Роман Панченко спел "Обійми" группы "Океан Эльзы". Владислав Пелых исполнил композицию Тома Оделла Another love. Галина Печенежская вместе со своим хором из украинских переселенцев, который создала в Германии, спела хит MONATIK. Майрамик Авоян спела Euphoria победительнице "Евровидения" Loreen Euphoria. Кристина Старикова исполнила песню Дункана Лоуренса Arcade. А Стася Чабан, - хит "Вночі" исполнителя YAKTAK.

Четверо участников - Кристина Старикова, Стася Чабан, Юрий Городецкий и Михаил Панчишин – попали во второй тур, где спели в дуэте с тренерами. Галина Печенежская, Майрамик Авоян, Владислав Пелых и Роман Панченко выбыли.

В втором этапе Михаил Панчишин вместе со своим тренером Артемом Пивоваровым исполнили хит исполнителя "Манифест". Кристина Старикова со своей тренеркой Юлией Саниной исполнили хит The Hardkiss "Мелодия".

Стася Чабан, вместе со своим тренером, продюсером Иваном Клименко исполнили хит KOLA. Юрий Городецкий и Надя Дорофеева вместе спели лирическую композицию "Думи".

Телезрители выбрали из них двух вокалистов, соперничавших за звание нынешнего "Голоса страны". К третьему, последнему этапу прошли двое суперфиналистов: Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова. Пара суперфиналистов исполняла песни, которые уже звучали во время "слепых прослушиваний".

