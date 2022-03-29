Экс-солист группы Ptashkin с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в тероборону.

Украинский артист, на счету которого победа в восьмом сезоне вокального шоу "Х-фактор" Михаил Панчишин высказался о войне в Украине. Певец практически сразу после вторжения оккупантов в родную страну взял в руки автомат и присоединился к территориальной обороне.

24-летний исполнитель верит, что скоро Украина одержит победу, и поддерживает свою страну не только в горячих точках, но и в Инстаграм своими песнями.

"Эта война коснулась нас еще 8 лет назад. И если тогда мой брат Петр защищал нас на востоке, то сейчас и я тоже принял решение заменить микрофон на автомат на это непростое время войны. Это наш дом, это наши семьи, это наша жизнь, которую мы обязательно отстоим", - рассказал музыкант.

Напомним, украинский поэт Сергей Жадан, который сейчас занимается волонтерством и помогает ВСУ, попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Музыкант сообщил, что с ним все в порядке.

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