'Азия, ты готова?': организаторы 'Евровидения' решили создать новую версию конкурса

Стали известны первые подробности будущего шоу.

У международного песенного конкурса "Евровидение" теперь будет еще и азиатская версия.

Европейский вещательный союз (EBU) объявил на официальном сайте о запуске нового конкурса – "Евровидение: Азия". Также стало известно, что финал шоу состоится уже этой осенью, а именно 14 ноября вБангкоке.

"Азия, ты готова? Самый знаменитый музыкальный конкурс мира приезжает в Азию, и он станет громче, ярче и масштабнее, чем когда-либо. От национальных отборочных шоу по всей Азии до прямой трансляции гранд-финала в Бангкоке, наполненного светом, звуком и безудержной энергией – именно здесь объединяется весь регион. Каждый артист представит свой музыкальный стиль. Каждый голос будет иметь значение. Это больше, чем просто шоу. Это движение. Объединенные музыкой. По всей Азии", – подчеркнули организаторы.

К слову, в новом конкурсе примут участие представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Их будут выбирать, как и для обычного "Евровидения", путем национальных отборов. В финале же победу одержит тот артист, который наберет наибольшее количество баллов от жюри и зрителей.

Кстати, уже известно десять стран, которые подтвердили свое участие. Среди них:

Южная Корея

Таиланд

Малайзия

Лаос

Филиппины

Камбоджа

Вьетнам

Непал

Бутан

Бангладеш.

Отметим, что впервые об идее создания азиатской версии "Евровидения" заговорили в 2008 году. Через несколько лет даже начали планировать мероприятие, но его постоянно отменяли из-за политических и организационных моментов. Однако только сейчас было принято решение все же воплотить эту задумку в жизнь.

