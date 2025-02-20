Если вы не уверены, можно ли сажать лук после огурцов в следующем сезоне, тогда самое время разбираться, как же поступить правильно.

Не все любители покопаться в огороде знают, что можно сажать после огурцов в открытой почве или теплице, а это очень важный нюанс, поскольку от правильного севооборота зависит то, каким будет урожай – огромным или мизерным.

Если вы хотите, чтобы урожайность была высокая, то необходимо придерживаться нескольких простых правил. Одно из главных – два года подряд не садить пупырчатые овощи в одном и том же месте.

Урожай будет огромным – вот что сажать после огурцов на следующий год

Еще одно важное правило – отказаться от посадки на месте пупырчатых овощей растений, которые являются их близкими "родственниками". Огурцы являются представителями семейства под названием тыквенные, и их родственники – в частности, патиссон, кабачок, дыня, тыква и арбуз. Если на месте пупырчатых овощей посадить эти культуры, то есть угроза, что они будут больше болеть, поскольку родственные культуры страдают от одних и тех же болезней, а возбудители, чаще всего, остаются в грунте.

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Огурцы потребляют много макро- и микроэлементов из почвы, поэтому после них почву стоит удобрить хотя бы минеральными удобрениями и дать ей отдохнуть, в частности, посадить осенью после сбора урожая сидераты (например, клевер или овес), которые перекапывают весной во время подготовки грядок к следующему сезону. Кроме того, считается что раз в 5-6 лет земле просто стоит дать "набраться сил" – на протяжении сезона отказаться от посева и посадки любых культур.

Редис, корневой сельдерей, морковь, репа, свекла и редька - вот что можно сажать после огурцов на грядке на второй год. Посеять такие корнеплоды – отличная идея, поскольку их корневая система больше уходит вглубь почвы, а огуречная охватывает большую площадь на относительно небольшой глубине и там забирает много полезных веществ.

То есть ответ на вопрос, можно ли сажать морковь после огурцов, однозначный – так советуют делать. Еще можно посадить картошку, однако перед этим почву нужно будет обязательно подкормить.

Еще после пупырчатых овощей на грядке можно высадить зелень – лук, чеснок, пряные травы, в частности, укроп. Если вы сомневались, можно ли сажать чеснок после огурцов, то отбросьте сомнения и смело это делайте. У чеснока короткая корневая система, и поэтому ему должно достаться достаточно полезных веществ на месте, где раньше росли огурцы.

Правда ли, что можно сажать после огурцов на следующий год помидоры

Также нередко есть сомнения насчет того, можно ли сажать помидоры после огурцов и наоборот. После пупырчатых овощей томаты посадить можно, а вот сажать рядом огурцы и помидоры не нужно, хотя бы из-за того, что они любят разную влажность и могут друг з другом конкурировать за доступ к питательным веществам и свету.

Вместо пупырчатых овощей не противопоказана посадка перцев. Перец нельзя выращивать там, где он уже рос в прошлом году. Еще не нужно его садить после томатов, баклажанов.

Поэтому не сомневайтесь в том, можно ли после огурцов сажать перец, - так поступают опытные огородники и получают огромный урожай, если не подводят, в частности, погодные условия.

Ранее УНИАН писал, что нельзя сажать после огурцов.

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