После огурцов можно посадить далеко не каждую культуру.

Огурцы - это очень популярный овощ на украинских огородах. Есть один нюанс, который касается этого растения и часто не учитывается многими огородниками. Речь идет о том, что нельзя сажать после огурцов на следующий год.

В первую очередь хочется выделить, можно ли сажать огурцы после огурцов. Дело в том, что эти растения поглощают из почвы огромное количество питательных веществ и истощают ее. Кроме того, каждый новый сезон оставляет в грунте болезнетворные бактерии из-за чего уже на старте огурцы будут болеть.

Какие культурны не рекомендуется сажать после огурцов

Тыквенные культуры не стоит сажать на этом месте, поскольку огурцы входят в это же семейство. Это значит, что у них схожая потребность в питании и подверженность к одинаковым вредителям и болезням.

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В результаты вы подвергаете новые растения огромному риску, больше истощаете почву и получаете плохой урожай. Перерыв при посадке тыквенных должен составлять два года.

Капуста также является неудачным вариантом. Ей нужно много азота, который уже перед этим значительно впитали из почвы огурцы. Это приведет к низкой урожайности капусты. Кроме того, она плохо реагирует на удобрения, которые могут остаться после предшественников.

Помидоры относятся к требовательным культурам, которые любят азот. Им определенно не подойдет истощенная после огурцов земля. Особую опасность представляют грибковые заболевания. Например фузариоз легко может передаться "в наследство" от одного растения другому. Выходом может стать обработка почвы, обогащение ее сидератами или удобрениями.

Напоследок рассмотрим, можно ли после огурцов сажать клубнику, которая также очень популярна. У этой ягоды много поклонников, а повышение цен на нее побуждает выращивать ее дома.

Чтобы посадить клубнику на этом месте, почву нужно подготовить, так как она любит более сухую землю, а картофель - частый полив и подкормку.

Ранее УНИАН рассказывал, что сажать после помидор.

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