Хотите, чтобы ваш спатифиллум выпускал больше листьев и цветов? Выполните это простое действие прямо сейчас.

Спатифиллумы - одни из самых популярных комнатных растений благодаря своей декоративности и относительной неприхотливости. Однако, если ваше растение замедлило рост или перестало цвести, не спешите расстраиваться - есть эффективные способы это исправить.

Как пишет Express, спатифиллум - это прекрасный выбор для новичков. Этот цветок неприхотлив, красив и при правильном уходе радует пышной листвой и элегантными белыми цветами.

Тем не менее, даже самое выносливое растение требует внимания. Спатифиллум может перестать развиваться и цвести, если ему стало тесно в горшке. Это один из главных сигналов, что пришло время пересадки.

Видео дня

Садовый блог Garden Home Mania на платформе TikTok делится советом: пересадка - ключ к активному росту.

"Важно выбрать горшок правильного размера - он не должен быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Главное, чтобы корни могли свободно разрастаться", - говорят эксперты.

Также стоит учитывать, что спатифиллум предпочитает рыхлую, слегка кислую почву и комфортную температуру в пределах 18–25 °C. Не менее важно правильное освещение: растение способно выживать в тени, но для обильного цветения ему необходим яркий и при этом рассеянный свет.

Эксперты подчеркивают, что спатифиллум чувствителен к недостатку влаги. Если растение пересохло, то у него очень быстро вянут листья.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как заставить спастифиллум цвести.

Вас также могут заинтересовать новости: