Рассказываем, какие растения не любят горчицу и не будут расти на месте сидерата.

Горчица - отличный сидерат, после которого можно садить практически все, за исключением некоторых растений. Ранее мы уже рассказывали, что можно сажать после горчицы. Теперь давайте разберемся, что плохо растет после горчицы и почему.

Что нельзя сажать после горчицы

Как уже говорили ранее, горчицу часто сеют как сидерат. Разлагаясь, она прекрасно обогащает почву азотом, фосфором и калием и другими полезными веществами, а пока растет, то подавляет сорняки, препятствует заражению почвы патогенами и отпугивает вредителей - проволочника и нематод. Большинство огородных растений дружно всходят на грядках, где до этого была горчица. Но есть и исключения.

Поскольку горчица относится к семейству крестоцветных, то после нее нельзя сажать огородные культуры-"родственники". Поэтому на вопрос "Можно ли после горчицы сажать капусту?" ответ будет отрицательным, так как этот овощ - также из крестоцветных.

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Итак, какие растения не любят горчицу:

капуста (все ее виды);

редис;

редька;

хрен;

турнепс.

Почему их не стоит высаживать на грядке, где до этого росла горчица? Дело в том, что все крестоцветные культуры подвержены одинаковым заболеваниям, поэтому те растения, что были посажены после горчицы, могут "унаследовать" ее болезни и вредителей. И, как результат, на хороший урожай можно не рассчитывать.

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