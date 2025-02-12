Рассказываем, что сажать после горчицы на участке и в теплице.

Огородный тренд последних лет - сеять на участке или в теплице после сбора урожая сидераты. Очень часто сеют горчицу, так как она недорогая, отлично питает уставшую почву, а сорняки, патогены и вредных насекомых подавляет. Таким образом, на следующий год на этом же месте собирают хороший урожай овощей и ягод. Можно ли сажать помидоры после горчицы, огурцы или картошку и что вообще лучше посадить - рассказываем ниже.

Можно ли сажать картофель после горчицы

Это первый вопрос, который волнует большинство огородников. Спешим порадовать: пасленовые (к которым относится картофель) - это самый подходящий вариант для посадки после горчицы.

Некоторые огородники умудряются даже сажать картофель, а в междурядье - сеять горчицу. Перед тем, как она должна зацвести, ее подрубают и оставляют тут же, в междурядье. Таким образом картошка получает питание и влагу.

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Ответ на вопрос "Можно ли сажать помидоры после горчицы?" - также утвердителен. Ведь томаты - тоже пасленовые, как и перец, и баклажаны.

Можно ли после горчицы сажать чеснок, лук, морковь, огурцы

Можно ли сажать огурцы после горчицы? Огурцы, кабачки, патиссоны, а также арбузы, дыни и тыква тоже дадут хороший урожай после горчицы.

Касательно того, можно ли сажать морковь после горчицы - можно и нужно. Но только сидераты нужно запахать в грядку: то есть, осенью горчица взошла, ее скосили/срубили до цветения и перекопали/перепахали участок. Если посадить горчицу рядышком с морковкой, то сидерат будет мешать росту.

Можно ли сажать лук после горчицы и чеснок? Да, сидераты высевают за две недели до посадки озимого чеснока, также на грядке, где была посеяна горчица, всегда хороший урожай лука.

Можно ли сажать клубнику после горчицы

Клубника тоже любит сидераты - сажают редьку, горох, горчицу, люпин, фацелию. Как известно, почва под клубникой год за годом истощается, поэтому ее нужно удобрять, а часть кустиков можно пересадить на новое место - там, где росли сидераты.

Горчица насыщает почву полезными веществами, делает более рыхлой, отпугивает вредителей и борется с болезнями почвы. Часто на кустиках появляется больше плодов, и они крупные и слаще.

Давайте подведем итог - что можно сажать после горчицы:

картофель;

томаты;

перец;

баклажаны;

огурцы;

кабачки;

патиссоны;

арбузы;

дыни;

тыкву.

Любит этот сидерат и клубника - ее лучше пересаживать на тот участок, который с осени был засеян горчицей.

Ранее мы рассказывали, зачем нужен йод для рассады помидор и перца - рецепт и способ применения.

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