Огородный тренд последних лет - сеять на участке или в теплице после сбора урожая сидераты. Очень часто сеют горчицу, так как она недорогая, отлично питает уставшую почву, а сорняки, патогены и вредных насекомых подавляет. Таким образом, на следующий год на этом же месте собирают хороший урожай овощей и ягод. Можно ли сажать помидоры после горчицы, огурцы или картошку и что вообще лучше посадить - рассказываем ниже.
- Можно ли сажать картофель после горчицы
- Можно ли после горчицы сажать чеснок, лук, морковь, огурцы
- Можно ли сажать клубнику после горчицы
Можно ли сажать картофель после горчицы
Это первый вопрос, который волнует большинство огородников. Спешим порадовать: пасленовые (к которым относится картофель) - это самый подходящий вариант для посадки после горчицы.
Некоторые огородники умудряются даже сажать картофель, а в междурядье - сеять горчицу. Перед тем, как она должна зацвести, ее подрубают и оставляют тут же, в междурядье. Таким образом картошка получает питание и влагу.
Ответ на вопрос "Можно ли сажать помидоры после горчицы?" - также утвердителен. Ведь томаты - тоже пасленовые, как и перец, и баклажаны.
Можно ли после горчицы сажать чеснок, лук, морковь, огурцы
Можно ли сажать огурцы после горчицы? Огурцы, кабачки, патиссоны, а также арбузы, дыни и тыква тоже дадут хороший урожай после горчицы.
Касательно того, можно ли сажать морковь после горчицы - можно и нужно. Но только сидераты нужно запахать в грядку: то есть, осенью горчица взошла, ее скосили/срубили до цветения и перекопали/перепахали участок. Если посадить горчицу рядышком с морковкой, то сидерат будет мешать росту.
Можно ли сажать лук после горчицы и чеснок? Да, сидераты высевают за две недели до посадки озимого чеснока, также на грядке, где была посеяна горчица, всегда хороший урожай лука.
Можно ли сажать клубнику после горчицы
Клубника тоже любит сидераты - сажают редьку, горох, горчицу, люпин, фацелию. Как известно, почва под клубникой год за годом истощается, поэтому ее нужно удобрять, а часть кустиков можно пересадить на новое место - там, где росли сидераты.
Горчица насыщает почву полезными веществами, делает более рыхлой, отпугивает вредителей и борется с болезнями почвы. Часто на кустиках появляется больше плодов, и они крупные и слаще.
Давайте подведем итог - что можно сажать после горчицы:
- картофель;
- томаты;
- перец;
- баклажаны;
- огурцы;
- кабачки;
- патиссоны;
- арбузы;
- дыни;
- тыкву.
Любит этот сидерат и клубника - ее лучше пересаживать на тот участок, который с осени был засеян горчицей.
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