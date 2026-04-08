Столетиями огородники подмечали, наблюдали и передавали свой опыт дальше - так рождались народные приметы. Что и когда сажать на огороде в Украине, они подсказывают и по сей день, помогая не прогадать со сроками посева и высадки овощей. Доверять этим подсказкам или нет - каждый решает сам.
Когда сеять редис, салат, укроп и другую зелень
Зелень не любит опозданий - вот когда ее ждет грядка:
- зацвела лещина - можно сеять редис, шпинат, щавель и кресс-салат в открытый грунт;
- ива раскрылась - время для салата и редиса;
- сирень зацвела - пора сеять кочанный салат.
Если вишня стоит в цвету, то укроп и пряности просятся на грядку.
Когда сеять горох и другие бобовые
Горох, фасоль и бобы тоже подчиняются народному календарю:
- мускари (мышиный гиацинт) зацвел - горох можно сеять;
- черемуха в цвету - пришел черед бобов и фасоли;
- дуб разворачивает первые листочки - бобовые культуры идут в землю;
- каштаны зацветают - тоже можно сеять бобовые;
- горох желательно посеять до того, как груша оденется листвой.
Говорят также, что горох, посеянный ранним утром в Страстной четверг или субботу, вырастет особенно хорошим.
Когда сажать лук на головку и чеснок
Народные приметы подскажут лучший момент для посадки лука:
- появились крокусы - время высаживать в открытый грунт лук-батун и лук-порей;
- расцвела мать-и-мачеха - пришла пора для лука-севка, лука-шалота и чеснока;
Лук-севок нужно посадить раньше, чем начнут квакать лягушки.
Когда сеять морковь и петрушку по народным приметам
Для моркови и петрушки тоже есть свои природные ориентиры:
- фиалки и орешник зацвели - пора сеять морковь и петрушку;
- ива выпустила пушистые "котики" - морковь и петрушка просятся в грядку;
- осина покрылась серёжками - к моркови и петрушке добавляют ещё и пастернак;
- расцвела форзиция - тоже сейте морковь и петрушку.
По приметам сеять морковь нужно тихо, без лишних глаз - лучше взойдет.
Когда сеять свеклу
Свекла тоже дождется своего часа - нужно лишь знать знаки:
- мускари выбросил соцветия - свекле пора на огород;
- прилетели кукушки и ласточки - можно готовить грядку под свеклу.
Если посеять свеклу, когда цветут каштаны, то она будет хорошо храниться зимой.
Когда сажать картошку
Природа намекает, когда пора браться за посадку картошки:
- зацвели черемуха и бузина - бери ведро с семенным картофелем;
- березовый лист вырос с монетку - сигнал выходить на огород;
- кукует кукушка и распустились одуванчики - тоже можно сажать картофель.
Считается, что лучший день для посадки картошки - солнечный, с синим небом и легкими облаками.
Когда сеять огурцы
Огурцы - культура капризная, но приметы помогут не промахнуться со сроками:
- рябина зацвела - огурцы пора и сеять, и высаживать;
- шиповник в цвету - огурцы готовы к открытому грунту;
- зацветает сирень - время переносить огурцы в теплицу или под укрытие;
- калина и пионы расцвели вместе - огурцы сеют прямо в грядку;
- яблоня и черемуха отцвели - можно приступать к посеву;
Хотите богатый урожай огурцов, тогда сейте в тихий безветренный день.
Когда сажать кабачки и тыкву
Тыквенные культуры тоже ориентируются на природные сигналы:
- отцвела сирень - тыкву, кабачки и патиссоны высевают под пленку;
- рябина цветет - время для патиссонов и тыквы;
- зацвели калина и пионы - можно сажать тыкву;
- одуванчики и вишня в цвету - тыква, цукини и кабачки ждут своей очереди.
Говорят, что лучшее время для посадки тыквы - базарный день.
Когда сажать помидоры, перец и баклажаны
Приметы, когда пора заниматься пасленовыми:
- зацвели подснежники - время высевать томаты на рассаду;
- сирень раскрыла бутоны - томаты просятся в парники и теплицы;
- расцвел шиповник - томаты, перец и баклажаны можно смело переселять в открытый грунт;
- распустилась калина - пришел черед перца, баклажанов и томатов.
Зацвела рябина - заморозков уже не жди, рассада томатов, перца и баклажанов благополучно приживется на грядке.
Когда сажать капусту в открытый грунт
Капуста любит точные сроки - приметы помогут их не пропустить:
- зацвели нарциссы - время сеять красно- и белокочанную капусту, кольраби;
- на иве появились пушистые сережки - капусту пора сеять;
- отцвела сирень - цветную и белокочанную капусту высаживают в открытый грунт.
Если крапива выпустила второй ярус листьев, то поздняя капуста готова к высадке.
