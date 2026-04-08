Что и когда сажать на огороде

Столетиями огородники подмечали, наблюдали и передавали свой опыт дальше - так рождались народные приметы. Что и когда сажать на огороде в Украине, они подсказывают и по сей день, помогая не прогадать со сроками посева и высадки овощей. Доверять этим подсказкам или нет - каждый решает сам.

Когда сеять редис, салат, укроп и другую зелень 

Зелень не любит опозданий - вот когда ее ждет грядка:

  • зацвела лещина - можно сеять редис, шпинат, щавель и кресс-салат в открытый грунт;
  • ива раскрылась - время для салата и редиса;
  • сирень зацвела - пора сеять кочанный салат.

Если вишня стоит в цвету, то укроп и пряности просятся на грядку.

Когда сеять горох и другие бобовые

Горох, фасоль и бобы тоже подчиняются народному календарю:

  • мускари (мышиный гиацинт) зацвел - горох можно сеять;
  • черемуха в цвету - пришел черед бобов и фасоли;
  • дуб разворачивает первые листочки - бобовые культуры идут в землю;
  • каштаны зацветают - тоже можно сеять бобовые;
  • горох желательно посеять до того, как груша оденется листвой.

Говорят также, что горох, посеянный ранним утром в Страстной четверг или субботу, вырастет особенно хорошим.

Когда сажать лук на головку и чеснок

Народные приметы подскажут лучший момент для посадки лука:

  • появились крокусы - время высаживать в открытый грунт лук-батун и лук-порей;
  • расцвела мать-и-мачеха - пришла пора для лука-севка, лука-шалота и чеснока;

Лук-севок нужно посадить раньше, чем начнут квакать лягушки.

Когда сеять морковь и петрушку по народным приметам

Для моркови и петрушки тоже есть свои природные ориентиры:

  • фиалки и орешник зацвели - пора сеять морковь и петрушку;
  • ива выпустила пушистые "котики" - морковь и петрушка просятся в грядку;
  • осина покрылась серёжками - к моркови и петрушке добавляют ещё и пастернак;
  • расцвела форзиция - тоже сейте морковь и петрушку.

По приметам сеять морковь нужно тихо, без лишних глаз - лучше взойдет.

Когда сеять свеклу 

Свекла тоже дождется своего часа - нужно лишь знать знаки:

  • мускари выбросил соцветия - свекле пора на огород;
  • прилетели кукушки и ласточки - можно готовить грядку под свеклу.

Если посеять свеклу, когда цветут каштаны, то она будет хорошо храниться зимой.

Когда сажать картошку

Природа намекает, когда пора браться за посадку картошки:

  • зацвели черемуха и бузина - бери ведро с семенным картофелем;
  • березовый лист вырос с монетку - сигнал выходить на огород;
  • кукует кукушка и распустились одуванчики - тоже можно сажать картофель.

Считается, что лучший день для посадки картошки - солнечный, с синим небом и легкими облаками.

Когда сеять огурцы 

Огурцы - культура капризная, но приметы помогут не промахнуться со сроками:

  • рябина зацвела - огурцы пора и сеять, и высаживать;
  • шиповник в цвету - огурцы готовы к открытому грунту;
  • зацветает сирень - время переносить огурцы в теплицу или под укрытие;
  • калина и пионы расцвели вместе - огурцы сеют прямо в грядку;
  • яблоня и черемуха отцвели - можно приступать к посеву;

Хотите богатый урожай огурцов, тогда сейте в тихий безветренный день.

Когда сажать кабачки и тыкву 

Тыквенные культуры тоже ориентируются на природные сигналы:

  • отцвела сирень - тыкву, кабачки и патиссоны высевают под пленку;
  • рябина цветет - время для патиссонов и тыквы;
  • зацвели калина и пионы - можно сажать тыкву;
  • одуванчики и вишня в цвету - тыква, цукини и кабачки ждут своей очереди.

Говорят, что лучшее время для посадки тыквы - базарный день.

Когда сажать помидоры, перец и баклажаны 

Приметы, когда пора заниматься пасленовыми:

  • зацвели подснежники - время высевать томаты на рассаду;
  • сирень раскрыла бутоны - томаты просятся в парники и теплицы;
  • расцвел шиповник - томаты, перец и баклажаны можно смело переселять в открытый грунт;
  • распустилась калина - пришел черед перца, баклажанов и томатов.

Зацвела рябина - заморозков уже не жди, рассада томатов, перца и баклажанов благополучно приживется на грядке.

Когда сажать капусту в открытый грунт

Капуста любит точные сроки - приметы помогут их не пропустить:

  • зацвели нарциссы - время сеять красно- и белокочанную капусту, кольраби;
  • на иве появились пушистые сережки - капусту пора сеять;
  • отцвела сирень - цветную и белокочанную капусту высаживают в открытый грунт.

Если крапива выпустила второй ярус листьев, то поздняя капуста готова к высадке.

Ранее мы публиковали лунный посевной календарь на апрель 2026 - чт и когда сеять. 

Вас также могут заинтересовать новости: