Собрали самые популярные приметы, которые помогут поймать нужный момент для посева.

Столетиями огородники подмечали, наблюдали и передавали свой опыт дальше - так рождались народные приметы. Что и когда сажать на огороде в Украине, они подсказывают и по сей день, помогая не прогадать со сроками посева и высадки овощей. Доверять этим подсказкам или нет - каждый решает сам.

Когда сеять редис, салат, укроп и другую зелень

Зелень не любит опозданий - вот когда ее ждет грядка:

зацвела лещина - можно сеять редис, шпинат, щавель и кресс-салат в открытый грунт;

ива раскрылась - время для салата и редиса;

сирень зацвела - пора сеять кочанный салат.

Если вишня стоит в цвету, то укроп и пряности просятся на грядку.

Когда сеять горох и другие бобовые

Горох, фасоль и бобы тоже подчиняются народному календарю:

мускари (мышиный гиацинт) зацвел - горох можно сеять;

черемуха в цвету - пришел черед бобов и фасоли;

дуб разворачивает первые листочки - бобовые культуры идут в землю;

каштаны зацветают - тоже можно сеять бобовые;

горох желательно посеять до того, как груша оденется листвой.

Говорят также, что горох, посеянный ранним утром в Страстной четверг или субботу, вырастет особенно хорошим.

Когда сажать лук на головку и чеснок

Народные приметы подскажут лучший момент для посадки лука:

появились крокусы - время высаживать в открытый грунт лук-батун и лук-порей;

расцвела мать-и-мачеха - пришла пора для лука-севка, лука-шалота и чеснока;

Лук-севок нужно посадить раньше, чем начнут квакать лягушки.

Когда сеять морковь и петрушку по народным приметам

Для моркови и петрушки тоже есть свои природные ориентиры:

фиалки и орешник зацвели - пора сеять морковь и петрушку;

ива выпустила пушистые "котики" - морковь и петрушка просятся в грядку;

осина покрылась серёжками - к моркови и петрушке добавляют ещё и пастернак;

расцвела форзиция - тоже сейте морковь и петрушку.

По приметам сеять морковь нужно тихо, без лишних глаз - лучше взойдет.

Когда сеять свеклу

Свекла тоже дождется своего часа - нужно лишь знать знаки:

мускари выбросил соцветия - свекле пора на огород;

прилетели кукушки и ласточки - можно готовить грядку под свеклу.

Если посеять свеклу, когда цветут каштаны, то она будет хорошо храниться зимой.

Когда сажать картошку

Природа намекает, когда пора браться за посадку картошки:

зацвели черемуха и бузина - бери ведро с семенным картофелем;

березовый лист вырос с монетку - сигнал выходить на огород;

кукует кукушка и распустились одуванчики - тоже можно сажать картофель.

Считается, что лучший день для посадки картошки - солнечный, с синим небом и легкими облаками.

Когда сеять огурцы

Огурцы - культура капризная, но приметы помогут не промахнуться со сроками:

рябина зацвела - огурцы пора и сеять, и высаживать;

шиповник в цвету - огурцы готовы к открытому грунту;

зацветает сирень - время переносить огурцы в теплицу или под укрытие;

калина и пионы расцвели вместе - огурцы сеют прямо в грядку;

яблоня и черемуха отцвели - можно приступать к посеву;

Хотите богатый урожай огурцов, тогда сейте в тихий безветренный день.

Когда сажать кабачки и тыкву

Тыквенные культуры тоже ориентируются на природные сигналы:

отцвела сирень - тыкву, кабачки и патиссоны высевают под пленку;

рябина цветет - время для патиссонов и тыквы;

зацвели калина и пионы - можно сажать тыкву;

одуванчики и вишня в цвету - тыква, цукини и кабачки ждут своей очереди.

Говорят, что лучшее время для посадки тыквы - базарный день.

Когда сажать помидоры, перец и баклажаны

Приметы, когда пора заниматься пасленовыми:

зацвели подснежники - время высевать томаты на рассаду;

сирень раскрыла бутоны - томаты просятся в парники и теплицы;

расцвел шиповник - томаты, перец и баклажаны можно смело переселять в открытый грунт;

распустилась калина - пришел черед перца, баклажанов и томатов.

Зацвела рябина - заморозков уже не жди, рассада томатов, перца и баклажанов благополучно приживется на грядке.

Когда сажать капусту в открытый грунт

Капуста любит точные сроки - приметы помогут их не пропустить:

зацвели нарциссы - время сеять красно- и белокочанную капусту, кольраби;

на иве появились пушистые сережки - капусту пора сеять;

отцвела сирень - цветную и белокочанную капусту высаживают в открытый грунт.

Если крапива выпустила второй ярус листьев, то поздняя капуста готова к высадке.

Ранее мы публиковали лунный посевной календарь на апрель 2026 - чт и когда сеять.

Вас также могут заинтересовать новости: