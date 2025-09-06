Он впервые посетил Москву.

Скандальный американский рэпер Rick Ross приехал в Москву и выступил в клубе пропутинского продюсера Тимати.

49-летний певец делился кадрами пребывания в России в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что впервые посетил страну-агрессора и был поражен архитектурой ее столицы. "Знаете, отель пять звезд, они продают Rolex в вестибюле. Я направляюсь к клубу и заметил, когда приехал в аэропорт, сколько их здесь", - сказал он.

Рэпера встретили роскошно - он передвигался на Rolls-Royce и остановился в отеле с видом на Красную площадь. Впоследствии он опубликовал кадры из клуба Kiki, где его и встретил владелец заведения - рэпер Тимати, известный поддержкой войны против Украины.

Чем известен рэпер Rick Ross

Рик Росс (настоящее имя Уильям Леонард Робертс II) - американский рэпер, предприниматель и основатель лейбла Maybach Music Group, известного сотрудничеством с такими артистами, как Meek Mill и Wale.

Он построил собственный бренд на сочетании роскошного стиля жизни и характерного густого рэп-флоу, а также на многочисленных бизнесах, среди которых франшизы Wingstop и линии напитков.

Несмотря на коммерческий успех, артист неоднократно оказывался в центре скандалов: его задерживали за хранение марихуаны и оружия, он был фигурантом громкого дела о похищении и избиении работника своего поместья, которое завершилось условным сроком и штрафом, а его компанию штрафовали за нарушение трудового законодательства.

К самым известным хитам Rick Ross относятся "Hustlin'", ставший прорывом в его карьере, "Aston Martin Music", записанная вместе с Drake и Chrisette Michele, "The Boss" с T-Pain, а также совместные работы с Kanye West, Jay-Z и другими звездами, которые закрепили его статус одного из самых влиятельных рэперов своего поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: