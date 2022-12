Украинская группа одержала победу на Нацотборе. Теперь их песню услышит весь мир уже в мае на самом Евровидении.

Украинская группа TVORCHI выступила на финале Нацотбора на Евровидение-2023 с песней Heart of steel. Их выступление настолько понравились жюри и зрителям, что они получили очень высокие баллы.

Члены жюри Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала, например, поставили TVORCHI 9 баллов, отдав первое место певица KRUTЬ, а вот зрители решили иначе. Больше всего зрительских голосов получили именно TVORCHI, поэтому и стали победителями Нацотбора.

Песня Heart of steel - текст

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

Финал Нацотбора на Евровидение-2023

Финал Нацотбора прошел в Киеве в укрытии. До самого конкурса не озвучивалось место проведения в целях безопасности. Однако член жюри Тарас Тополя все же рассекретил, что Нацотбор состоялся на станции метро Майдан Независимости.

За победу на конкурсе боролись 10 участников. При этом победить удалось группе TVORCHI.

