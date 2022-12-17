Масштабное мероприятие состоялось 17 декабря.

17 декабря состоялся финал национального отбора на Евровидение-2023. Старт конкурса был фееричным - музыкальный продюсер Дмитрий Шуров и участники исполнили песню "Ой, у лузі червона калина".

Как прошел финал Нацотбора - читайте на УНИАН.

Первым на сцену вышел MOISEY. Он представил песню о внутренеем ребенке, который находится в окопе. Он сказал, что на Евровидение его привело желание, чтобы его песню услышал весь мир, ведь он не знает, что завтра может с ним произойти на фронте.

Группа OY Sound System с песней "Ой, тужу" вышли вторыми. По словам группы, их название говорит о будущем музыки, о новых технологиях. Солистка призналась, что изначально ее "парило", что их песни не воспринимали, но сейчас она готова доказывать, что этника - это круто.

Третьим покорять зрителей вышел DEMCHUK с песней Alive. Он брал участие во многих музыкальных проектах, но его путь все равно заканчивался. Артист говорит, что чувствует себя чужим в шоу-бизнесе - как песчинка на пляже, но сейчас он пытается собраться в мощный камень, чтобы осуществить свою мечту.

Сейчас у него уже много поклонников в социальных сетях, его называют главным романтиком. Песня, которую он исполнил на Евровидении, была написана во время полного блэкаута. Демчук рассказал, что "выбросил" на бумагу все свои переживания, и он хочет, чтобы эта песня зажгла огонь в душах украинцев.

Четвертой на сцену вышла Jerry Heil. Она уже принимала участие в Нацотбора ранее, но победить ей не удалось. Сейчас девушка пробует свои силы с песней "When God shut the door".

А вот певица FIINKA из Ивано-Франковска исполнила песню "Довбуш". По словам девушки, она не хочет себя хвалить, однако считает, что она - классная артистка. Она добавила, что хочет популяризировать закарпатский говор, несмотря на всех хейтеров, которые просят ее научиться нормально разговаривать.

Певица KRUTЬ спела "Колискову". Эту песню она посвятила своему близкому человеку, который пошел на фронт. Девушка признается, что для нее это была моментальная потеря. Она переживала, не могла спать, кусала губы от боли и страха. И добавила, что понимает всех украинцев, которые ждут родных с войны.

"Я не умею держать в руках автомат, зато у меня есть бандура - мое главное оружие", - сказала Марина.

Tember Blanche - не только дуэт, но и пара. Они рассказали, что любовь помогает им творить. Более того, Влад сделал Саше предложение, они вместе живут. На Евровидение они пришли с песней "Я вдома", в которой вы услышите все их переживания.

"Пока мы вместе, мы все преодолеем на своем пути. Не бойтесь проявлять свои чувства и делиться ими с людьми, которые вас окружают", - сказала Саша Ганапольская.

16-летняя Angelina - самая молодая участница Нацотбора. Она родом из Вышгорода, который пострадал от рашистов . Рассказывая о своем 24 февраля, девушка едва сдерживала слезы, ведь тогда у нее было впечатление, что вражеская ракета попала именно в ее дом. Поэтому она решилась уехать в Швецию.

На конкурсе она представила песню Stronger - о том, что украинцы намного сильнее, чем все ожидали. Она решила принять участие в Нацотборе спонтанно, подала заявку за 15 минут до окончания приема. Девушка признается, что не была уверена, что выступать в военное время - нормально, но со временем поняла, что голос - это ее оружие, и с его помощью она может что-то сделать для Украины.

Группа 2Tone выступила с песней "Квітка". Участники рассказали, что являются патриотами, но популярная сейчас в Украине музыка им совсем не нравится. Они уверены, что многие артисты просто играют на чувствах людей ради своей выгоды. Поэтому они пришли на Евровидение, чтобы это изменить.

И последним выступил дуэт TVORCHI с песней Heart of steel. По словам музыкантов, они во второй раз решили принять участие в Нацотборе, так как чувствуют в себе силу. Они добавили, что Украинская музыка может быть не только фольклорной, но и современной - такой, которая полюбится всему миру.

"Мы умнее и мудрее, чем раньше. Мы используем все свои преимущества, чтобы хорошо выступить. У нас лучшая песня и лучший номер", - сказал Джеффри.

Голосование на Нацотборе на Евровидение-2023

Теперь у зрителей есть один час, чтобы проголосовать за своего фаворита. Баллы от зрителей суммируются с баллами жюри, и таким образом определится победитель.

Проголосовать можно в приложении "Дія" всего в несколько кликов:

зайдите в приложение "Дія"

нажмите "Услуги" и выберите "Опрос"

выберите любимца среди 10 кандидатов

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