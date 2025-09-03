Супруги очаровали поклонников совместной видеоработой.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко презентовала новую видеоработу на песню "Блискавка".

Интересно, что в клипе снялся муж артистки - Арсен Мирзоян. Супруги вместе прогулялись по центру Киева и позировали на камеру.

"Это песня о чувстве, которое разрывает тебя изнутри. Когда единственное желание - быть рядом с любимым человеком. Когда ты видишь его в каждом дуновении ветра, в каждом луче солнца. Если бы словами можно было объяснить любовь, то она была бы молнией. Это когда сердце кричит от боли и радости одновременно. Оно - все на свете, и ничего больше", - пояснила исполнительница.

Тоня также поблагодарила мужа за участие в ролике и трогательно обратилась к нему в Instagram так:

"Арсен Мирзоян, мой герой по жизни, спасибо, что был рядом! Тот летний день был слишком жарким, подгорели, но сняли".

Реакция сети

Слушатели засыпали комплиментами певицу и ее новый клип:

"Невероятно красивая песня! Непревзойденно красивый голос"

"Очень классный и клип, и песня"

"Очень органично получилось, такая нежная Тоня"

"Мне импонирует, когда в клипе действительно пара! Классные".

Напомним, ранее стало известно, какой клип стал лидером YouTube Charts в Украине.

