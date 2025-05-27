Билли Айлиш стала лидером по количеству наград.

Ежегодная американская музыкальная премия "American Music Awards" состоялась в ночь на 27 мая в Лас-Вегасе.

Как пишет издание Independent, больше всего наград в тот вечер получила Билли Айлиш. Она одержала победу сразу в семи категориях как "Артист года", "Лучший альбом года", "Песня года", "Любимый гастролирующий артист", "Лучшая поп-исполнительница", "Лучший поп-альбом" и "Лучшая поп-песня".

Интересно, что впервые за долгие годы рэпер Эминем также получил награду в двух номинациях: "Лучший хип-хоп-исполнитель" и "Лучший хип-хоп-альбом". Певица Бейонсе также дважды победила как "Лучшая кантри-исполнительница" и "Лучший кантри-альбом".

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К слову, в этом году специальную награду ICON Award, которую вручают за культурное и глобальное влияние на музыкальную индустрию, получила артистка Джанет Джексон.

Полный список победителей "American Music Awards-2025":

"Артист года" - Билли Айлиш

"Лучший новый исполнитель" - Gracie Abrams

"Лучший альбом года" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"

"Песня года" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"

"Коллаборация года" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"

"Лучшее музыкальное видео" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"

"Любимый гастролирующий артист" - Билли Айлиш

"Лучший поп-исполнитель" - Bruno Mars

"Лучшая поп-исполнительница" - Билли Айлиш

"Лучший поп-альбом" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"

"Лучшая поп-песня" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"

"Лучший хип-хоп-исполнитель" - Eminem

"Лучшая хип-хоп-исполнительница" - Megan Thee Stallion

"Лучший хип-хоп-альбом" - Eminem "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)"

"Лучшая хип-хоп-песня" - Kendrick Lamar "Not Like Us"

"Лучший R&B-исполнитель" - The Weeknd

"Лучшая R&B-исполнительница" - SZA

"Лучший R&B-альбом" - The Weeknd "Hurry Up Tomorrow"

"Лучшая R&B-песня" - SZA "Saturn"

"Лучший латиноамериканский артист" - Bad Bunny

"Лучшая латиноамериканская артистка" - Becky G

"Лучший латиноамериканский дуэт или группа" - Julión Álvarez y su Norteño Banda

"Лучший латиноамериканский альбом" - Bad Bunny "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS"

"Лучшая латиноамериканская песня" - Shakira "Soltera"

"Лучший рок-исполнитель" - Twenty One Pilots

"Лучший рок-альбом" - Twenty One Pilots "Clancy"

"Лучшая рок-песня" - Linkin Park "The Emptiness Machine"

"Лучший танцевальный/электронный артист" - Леди Гага

"Любимый саундтрек" - Arcane League of Legends: Season 2

"Любимый афробит-артист" - Tyla

"Любимый K-Pop-артист" - RM

"Социальная песня года" - Doechii "Anxiety"

ICON Award - Джанет Джексон.

Напомним, ранее пользователи назвали лучший музыкальный клип всех времен.

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