Ежегодная американская музыкальная премия "American Music Awards" состоялась в ночь на 27 мая в Лас-Вегасе.
Как пишет издание Independent, больше всего наград в тот вечер получила Билли Айлиш. Она одержала победу сразу в семи категориях как "Артист года", "Лучший альбом года", "Песня года", "Любимый гастролирующий артист", "Лучшая поп-исполнительница", "Лучший поп-альбом" и "Лучшая поп-песня".
Интересно, что впервые за долгие годы рэпер Эминем также получил награду в двух номинациях: "Лучший хип-хоп-исполнитель" и "Лучший хип-хоп-альбом". Певица Бейонсе также дважды победила как "Лучшая кантри-исполнительница" и "Лучший кантри-альбом".
К слову, в этом году специальную награду ICON Award, которую вручают за культурное и глобальное влияние на музыкальную индустрию, получила артистка Джанет Джексон.
Полный список победителей "American Music Awards-2025":
- "Артист года" - Билли Айлиш
- "Лучший новый исполнитель" - Gracie Abrams
- "Лучший альбом года" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"
- "Песня года" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"
- "Коллаборация года" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"
- "Лучшее музыкальное видео" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"
- "Любимый гастролирующий артист" - Билли Айлиш
- "Лучший поп-исполнитель" - Bruno Mars
- "Лучшая поп-исполнительница" - Билли Айлиш
- "Лучший поп-альбом" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"
- "Лучшая поп-песня" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"
- "Лучший хип-хоп-исполнитель" - Eminem
- "Лучшая хип-хоп-исполнительница" - Megan Thee Stallion
- "Лучший хип-хоп-альбом" - Eminem "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)"
- "Лучшая хип-хоп-песня" - Kendrick Lamar "Not Like Us"
- "Лучший R&B-исполнитель" - The Weeknd
- "Лучшая R&B-исполнительница" - SZA
- "Лучший R&B-альбом" - The Weeknd "Hurry Up Tomorrow"
- "Лучшая R&B-песня" - SZA "Saturn"
- "Лучший латиноамериканский артист" - Bad Bunny
- "Лучшая латиноамериканская артистка" - Becky G
- "Лучший латиноамериканский дуэт или группа" - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- "Лучший латиноамериканский альбом" - Bad Bunny "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS"
- "Лучшая латиноамериканская песня" - Shakira "Soltera"
- "Лучший рок-исполнитель" - Twenty One Pilots
- "Лучший рок-альбом" - Twenty One Pilots "Clancy"
- "Лучшая рок-песня" - Linkin Park "The Emptiness Machine"
- "Лучший танцевальный/электронный артист" - Леди Гага
- "Любимый саундтрек" - Arcane League of Legends: Season 2
- "Любимый афробит-артист" - Tyla
- "Любимый K-Pop-артист" - RM
- "Социальная песня года" - Doechii "Anxiety"
- ICON Award - Джанет Джексон.
Напомним, ранее пользователи назвали лучший музыкальный клип всех времен.