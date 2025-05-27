Стало известно, получил премию "American Music Awards-2025" / фото REUTERS

Ежегодная американская музыкальная премия "American Music Awards" состоялась в ночь на 27 мая в Лас-Вегасе.

Как пишет издание Independent, больше всего наград в тот вечер получила Билли Айлиш. Она одержала победу сразу в семи категориях как "Артист года", "Лучший альбом года", "Песня года", "Любимый гастролирующий артист", "Лучшая поп-исполнительница", "Лучший поп-альбом" и "Лучшая поп-песня".

Интересно, что впервые за долгие годы рэпер Эминем также получил награду в двух номинациях: "Лучший хип-хоп-исполнитель" и "Лучший хип-хоп-альбом". Певица Бейонсе также дважды победила как "Лучшая кантри-исполнительница" и "Лучший кантри-альбом".

Видео дня

К слову, в этом году специальную награду ICON Award, которую вручают за культурное и глобальное влияние на музыкальную индустрию, получила артистка Джанет Джексон.

Полный список победителей "American Music Awards-2025":

  • "Артист года" - Билли Айлиш
  • "Лучший новый исполнитель" - Gracie Abrams
  • "Лучший альбом года" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"
  • "Песня года" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"
  • "Коллаборация года" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"
  • "Лучшее музыкальное видео" - Lady Gaga & Bruno Mars "Die With A Smile"
  • "Любимый гастролирующий артист" - Билли Айлиш
  • "Лучший поп-исполнитель" - Bruno Mars
  • "Лучшая поп-исполнительница" - Билли Айлиш
  • "Лучший поп-альбом" - Билли Айлиш "HIT ME HARD AND SOFT"
  • "Лучшая поп-песня" - Билли Айлиш "Birds of a Feather"
  • "Лучший хип-хоп-исполнитель" - Eminem
  • "Лучшая хип-хоп-исполнительница" - Megan Thee Stallion
  • "Лучший хип-хоп-альбом" - Eminem "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)"
  • "Лучшая хип-хоп-песня" - Kendrick Lamar "Not Like Us"
  • "Лучший R&B-исполнитель" - The Weeknd
  • "Лучшая R&B-исполнительница" - SZA
  • "Лучший R&B-альбом" - The Weeknd "Hurry Up Tomorrow"
  • "Лучшая R&B-песня" - SZA "Saturn"
  • "Лучший латиноамериканский артист" - Bad Bunny
  • "Лучшая латиноамериканская артистка" - Becky G
  • "Лучший латиноамериканский дуэт или группа" - Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • "Лучший латиноамериканский альбом" - Bad Bunny "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS"
  • "Лучшая латиноамериканская песня" - Shakira "Soltera"
  • "Лучший рок-исполнитель" - Twenty One Pilots
  • "Лучший рок-альбом" - Twenty One Pilots "Clancy"
  • "Лучшая рок-песня" - Linkin Park "The Emptiness Machine"
  • "Лучший танцевальный/электронный артист" - Леди Гага
  • "Любимый саундтрек" - Arcane League of Legends: Season 2
  • "Любимый афробит-артист" - Tyla
  • "Любимый K-Pop-артист" - RM
  • "Социальная песня года" - Doechii "Anxiety"
  • ICON Award - Джанет Джексон.

Напомним, ранее пользователи назвали лучший музыкальный клип всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: