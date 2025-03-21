Рок-музыкант планировал впервые выступить в Украине с группой Chrome Hearts, но объявил, что концерт не состоится.

Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг, который планировал впервые выступить в Украине, объявил об отмене своего концерта. Как известно, знаменитость хотел выступить в Киеве во время войны бесплатно, чтобы поддержать поклонников из нашей страны. Однако сейчас он сообщил, что не сможет приехать в украинскую столицу с группой Chrome Hearts и объяснил почему.

Об этом стало известно с сайта Neil Young Archives. Сначала артисты планировали провести концерт перед стартом европейского тура "Love Earth". Однако команда решила, что сейчас в Украине не лучшая ситуация с безопасностью для выступления.

Исполнитель поддерживает Украину в войне, которую начала Россия. Он также был одним из тех, кто раскритиковал президента США на фоне его высказываний о войне. В своем обращении о выступлении он в очередной раз поддержал украинцев и назвал Владимира Зеленского "хорошим лидером".

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"У нас было хорошее место проведения концерта, недалеко от укрытия, но изменение ситуации на месте слишком сильное. Я не мог с чистой совестью взять свою команду и инструменты в ту зону. Прошу прощения у всех. Украина - большая страна с хорошим лидером", - говорится в объявлении.

Что известно о Янге

Карьера музыканта началась в 1960-х в Виннипеге, но настоящую популярность он получил после переезда в Лос-Анджелес, где стал участником рок-группы "Buffalo Springfield". Он является лауреатом многих премий, в частности, "Грэмми" и "Джуно". Янг также был дважды включен в "Зал славы рок-н-ролла" в 1995 и 1997 годах.

В 2023 году музыкант попал в рейтинг 250 лучших гитаристов "The Rolling Stone" и занял 30 место. А также попал в 100 самых выдающихся музыкантов по версии этого журнала. Большинство его альбомов получили статус "золотой" и "платиновый" в США.

Напомним, ранее победители "Евровидения-2024" Nemo объявили о концерте в Украине. Сначала они отменили выступление в Украине из-за недостатка времени на написание нового альбома. Но впоследствии объявили, что все же устроят шоу для украинских фанатов.

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