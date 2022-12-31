2022 год выдался очень тяжелым для украинцев. Не успели мы встретить Новый год, как в нашу страну пришла кровопролитная война, развязанная Россией. И порой от депрессии нас спасала только музыка, поднимавшая боевой дух.
Предлагаем вам вспомнить, как артисты поддерживали нас своими песнями и какие из них стали настоящими символами войны в Украине.
С начала полномасштабного вторжения, наверное, из каждого утюга звучала песня "Ой, у лузі червона калина". Первым ее спел Андрей Хлывнюк на Софиевской площади. После - она стала трендом.
Когда российская армия била по нашим защитникам с моря, земли и воздуха, они в окопах пели "Зродились ми великої години".
В песне есть такие слова:
"Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум'я вогнів
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гніт і гнів на ворогів".
Когда из-за постоянных бомбардировок мы теряли дома и были вынуждены уехать за границу, на устах была одна песня - "У мене немає дому".
За все зверства, которые с нами и нашей землей сотворили оккупанты, мы испытывали ненависть. Так и родилась песня "Чути гімн", которую Skofka к тому же посвятил своему погибшему из-за войны другу.
Не менее важной песней для нас стала Stefania группы Kalush Orchestra, с которой они победили на Евровидении-2022 и получили поддержку всего мира.
Но и это еще не все. Были и другие песни, написанные как украинскими артистами, так и зарубежными, и даже коллаборации.
Kalush, The Rasmus - Болить серденько в нашої неньки
Ed Sheeran, Тарас Тополя - 2 step
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02
FAHOT & ТНМК - Моя зброя
Христина Соловій - Українська лють
Chico & Qatoshi - Допоможе ЗСУ
Мюслі Ua - Вова, їб*шь їх бл*ть
PROBASS ∆ HARDI - Доброго вечора
МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma - Добрий день еverybody
YARMAK FT. ALISA - Дике поле
Все эти песни помогали нам держаться даже в самые трудные времена и, конечно, давали веру в нашу победу!
Напомним, ранее Мюсли UA выпустили зажигательный трек про Александра Поворознюка.