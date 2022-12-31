Эти песни звучали из каждого утюга на протяжении всего 2022 года.

2022 год выдался очень тяжелым для украинцев. Не успели мы встретить Новый год, как в нашу страну пришла кровопролитная война, развязанная Россией. И порой от депрессии нас спасала только музыка, поднимавшая боевой дух.

Предлагаем вам вспомнить, как артисты поддерживали нас своими песнями и какие из них стали настоящими символами войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения, наверное, из каждого утюга звучала песня "Ой, у лузі червона калина". Первым ее спел Андрей Хлывнюк на Софиевской площади. После - она стала трендом.

Когда российская армия била по нашим защитникам с моря, земли и воздуха, они в окопах пели "Зродились ми великої години".

В песне есть такие слова:

"Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум'я вогнів

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гніт і гнів на ворогів".

Когда из-за постоянных бомбардировок мы теряли дома и были вынуждены уехать за границу, на устах была одна песня - "У мене немає дому".

За все зверства, которые с нами и нашей землей сотворили оккупанты, мы испытывали ненависть. Так и родилась песня "Чути гімн", которую Skofka к тому же посвятил своему погибшему из-за войны другу.

Не менее важной песней для нас стала Stefania группы Kalush Orchestra, с которой они победили на Евровидении-2022 и получили поддержку всего мира.

Но и это еще не все. Были и другие песни, написанные как украинскими артистами, так и зарубежными, и даже коллаборации.

Kalush, The Rasmus - Болить серденько в нашої неньки

Ed Sheeran, Тарас Тополя - 2 step

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

FAHOT & ТНМК - Моя зброя

Христина Соловій - Українська лють

Chico & Qatoshi - Допоможе ЗСУ

Мюслі Ua - Вова, їб*шь їх бл*ть

PROBASS ∆ HARDI - Доброго вечора

МЮСЛІ UA ft. Vasia Charisma - Добрий день еverybody

YARMAK FT. ALISA - Дике поле

Все эти песни помогали нам держаться даже в самые трудные времена и, конечно, давали веру в нашу победу!

Напомним, ранее Мюсли UA выпустили зажигательный трек про Александра Поворознюка.

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