Arctic Monkeys выпустили первую с 2022 года песню - причина в детях (видео)

Трек станет частью благотворительного сборника.

Британская рок-группа Arctic Monkeys представила свою первую песню со времени выхода альбома "The Car" в 2022 году. Она получила название "Opening Night".

Как пишет The Guardian, все средства от релиза пойдут на поддержку благотворительной организации War Child, которая помогает детям, пострадавшим от войны. Песня вошла в сборник HELP(2), который является продолжением легендарного благотворительного альбома Help 1995 года, собравшего около 1,5 млн долларов для детей из зон конфликтов.

Оригинальный релиз объединил таких артистов, как Radiohead, Blur, Sinéad O'Connor и супергруппу Smokin' Mojo Filters, в которую входили Пол Маккартни, Ноэл Галлагер и Пол Уэллер. К новой компиляции, релиз которой запланирован на 6 марта, присоединились как участники первого Help - в частности Бет Гиббонс из Portishead, Деймон Албарн и Грэм Коксон из Blur, - так и культовые исполнители Pulp, Beck и Depeche Mode. Среди молодого поколения артистов - Olivia Rodrigo, Fontaines D.C., Wet Leg, Sampha и другие.

Отдельный вклад в проект внес оскароносный режиссер Джонатан Глейзер, который работал с детьми в зонах боевых действий в Украине, Газе, Йемене и Судане. К документированию процесса создания альбома также привлекли детей в Великобритании. В заявлении Arctic Monkeys отметили:

"Мы гордимся возможностью поддержать чрезвычайно важную работу War Child и надеемся, что эта запись поможет изменить жизнь детей, пострадавших от войны".

