Сайрус обнажила грудь / eastnews.ua
Известная певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она лежит на диване. Майли позирует в черных трусиках, капроновых колготках и ботфортах на высокой подошве. При этом верх у нее оголенный. Грудь певица прикрыла руками.
Также она нанесла на лицо яркий макияж, которому не изменяют уже несколько лет. Майли предпочитает красить глаза в стиле смоки-айс и губы красной помадой.
Сайрус обнажила грудь / instagram.com/mileycyrus
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