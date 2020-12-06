Певица показала новое фото.

Известная певица Майли Сайрус опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она лежит на диване. Майли позирует в черных трусиках, капроновых колготках и ботфортах на высокой подошве. При этом верх у нее оголенный. Грудь певица прикрыла руками.

Также она нанесла на лицо яркий макияж, которому не изменяют уже несколько лет. Майли предпочитает красить глаза в стиле смоки-айс и губы красной помадой.

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Автор: Диана Могилевич