Артистке в очередной раз порадовала мужскую аудиторию.

Американская актриса и певица Майли Сайрус (настоящее имя - Дестини Хоуп Сайрус, — УНИАН), которая любит эпатировать публику, снялась в провокационной фотосессии. Знаменитость позировала перед камерой известного фотографа Брианны Капоззи.

Откровенные снимки появились на обложке журнала Interview.

28-летня артистка решила провести съемку возле собственной фермы в городе Нэшвилл. Майли Сайру на первом фото была почти без макияжа, далее последовала подборка смелых кадров, на которых она показывает свои ягодицы, ноги и грудь.

Майли Сайрус: творчество и личная жизнь

Читайте такжеУмер звезда советского фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"Актрису называют PR-принцессой американского шоу-бизнеса. Майли Рэй Сайрус родилась в ноябре 1992 года. Девочка росла в творческой семье: ее отец — исполнитель песен в стиле кантри Билли Рэй Сайрус, а мать — продюсер и актриса Тиш Сайрус.

В 2006 году она получила главную роль в сериале "Ханна Монтана". Именно тогда она стала поистине кумиром подростков. Далее последовала череда съемок в фильмах и запись треков.

В интервью журналу Elle девушка отметила, что является пансексуалом. Для нее не имеют значения пол и гендерная самоидентификация человека. У нее были отношения, как с мужчинами, так и с девушками.

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Автор: Каролина Гайдук