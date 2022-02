Трек войдет в следующий альбом исполнителя.

Американский исполнитель Machine Gun Kelly и Уиллоу Смит выпустили клип на совместный трек "Emo Girl". Ролик сняли в эстетике нулевых и популярной тогда субкультуры.

Клип опубликован на официальном YouTube-канале Machine Gun Kelly. Его режиссером стал Дрю Кирш.

Трек войдет в следующий альбом Machine Gun Kelly под названием Mainstream Sellout. Его релиз запланирован на 25 марта.

В клипе Machine Gun Kelly и Willow предстают в тематических образах среди толпы на вечеринках, пока их показывают на экранах в музее.

Напомним, ранее Coldplay и Селена Гомес представили черно-белый клип на песню Let Somebody Go.

