Британская рок-группа Coldplay и певица Селена Гомес представили клип на совместную песню Let Somebody Go.

Сама песня вошла в прошлогодний альбом группы под названием Music Of The Spheres.

Клип снял режиссер Дейв Майерс, снимавший ранее футуристический клип на сингл My Universe. Сам клип черно-белый.

Песня рассказывает историю любви, которая прошла и описывает боль и печаль человека, которому пришлось отпустить свою вторую половину.

Как сообщал УНИАН Lite, в марте 2020 года группа Coldplay выпустила клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life, видео для которого снимали в Киеве. Над видео работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года. Клип снимали на "Кузнице на Рыбальском" и по всему городу.

