Треком Nozzy Bossy артист планирует покорять сцену нацотбора на Евровидение.

Финалист нацотбора на Евровидение-2022 Wellboy презентовал трек Nozzy Bossy, с которым будет покорять сцену уже завтра, 12 февраля.

Премьера песни состоялась сегодня, 11 февраля. Wellboy стал последним участником нацотбора, который запремьерил конкурсный трек.

Артист также презентовал клип, в котором снял несколько своих односельчан.

"Nozzy Bossy - песня-выражение о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле. "Ноги босые" - о силе села, обо всех босоногих людях, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босым и мне это в кайф. И эта песня - обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", - отметил Wellboy.

Поклонники певца по-разному оценили песню.

"Для местных песня хорошая, но не формат Евровидения, к сожалению",

"Главное с таким же настроем выступить на "Евровидении". Ну это хит!",

"Невероятно радуюсь, что украинская песня становится каждый раз все популярнее, а звучала всегда круто"

- пишут комментаторы.

Напомним, ранее Wellboy поделился отрывком песни, которую он представит в финале нацотбора на Евровидение 2022.

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