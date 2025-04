Также стало известно, когда выйдет десятая пластинка артистки.

Известная американская певица Лана Дель Рей выпустила новый сингл "Henry, Come Onе", который войдет в ее 10-й студийный альбом.

Как пишет издание Variety, релиз пластинки под названием "The Right Person Will Stay" запланирован на 21 мая. Кстати, артистка и автор песен впервые анонсировала новую песню еще в январе 2024 года в своем Instagram. А на днях Лана показала обложку будущего альбома, на котором позирует в белом наряде с кружевом.

"Так благодарна, что мои 13 треков объединились с моей прекрасной работой с авторами Люком, Джеком, Заком и Дрю Эриксоном. Рада, что вы наконец услышите эти песни", - писала исполнительница.

Что известно о Лане Дель Рей

Лана начала свою карьеру в 2005 году. Однако мировая известность пришла к ней после выпуска дебютного сингла "Video Games" в 2011 году. Позже ее второй студийный альбом "Born to Die" тоже получил положительные отзывы от музыкальных критиков. Певица является шестикратной номинанткой премии "Грэмми", лауреатом "Brit Awards", "MTV Europe Music Awards", "Satellite" и "Золотого глобуса". Она также записывала саундтреки для многих известных фильмов, в частности, для романтической драмы "Великий Гэтсби" она выпустила хит "Young and Beautiful", а для фэнтезийной ленты "Колдунья" спела "Once Upon a Dream".

