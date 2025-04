Коллектив также уже представил новый трек, который стал первым в их творчестве за много лет.

Знаменитая британская рок-группа Pulp, лидером которой является Джарвис Кокер, анонсировала новый альбом "More". Эта пластинка станет первой в творчестве коллектива за последние 24 года. Музыканты уже выпустили новый трек "Spike Island" и клип к нему, который войдет в будущий альбом.

Об этом стало известно из поста группы на их Instagram-странице. Они сообщили, что новый альбом выйдет 6 июня 2025 года. Премьера последней пластинки коллектива "We Love Life" состоялась еще в 2001 году. Вместе с анонсом артисты также объявили о выходе их нового трека "Spike Island". По их словам, клип к композиции был создан с использованием искусственного интеллекта.

"Когда мы снова начали гастролировать в 2023 году, мы репетировали новую песню под названием "Hymn of the North" во время саундчеков и в конце концов сыграли ее в конце нашего второго вечера на Sheffield Arena. Мы придумали другие песни для этого альбома в первой половине 2024 года. Пара из них - это возрождение идей из прошлого века. Музыку для одной песни написал Ричард Хоули. Музыка для другой была написана Джейсоном Баклом", - отметил фронтмен группы.

Альбом был создан за три недели в Лондоне. По словам лидера Pulp, это самый короткий промежуток времени, за который они когда-либо создавали музыку. В новую пластинку вошло 11 песен: "Spike Island", "Tina", "Grown Ups", "Slow Jam", "Farmers Market", "My Sex", "Got to Have Love", "Background Noise", "Partial Eclipse", "Hymn of the North", "A Sunset".

Что известно о Pulp

Группа стала одной из самых известных представительниц брит-попа 1990-х. Ее основал Джарвис Кокер в 1978 году в городе Шеффилд. Настоящую популярность коллектив получил только в 90-х благодаря альбомам "His 'n' Hers" (1994) и "Different Class" (1995). Самые известные песни группы - "Common People", "Disco 2000" и "Babies".

Группа распалась в 2002 году, но время от времени возвращалась на сцену с концертами. В 2023 году Pulp снова собрались для тура после длительной паузы, но уже без басиста Стивена Маккея, который умер в 2022 году.

