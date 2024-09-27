Пара долгое время скрывала свои отношения.

Популярная американская певица Лана Дель Рей вышла замуж и показала своего избранника. Об этом пишет издание Independent.

Мужем 39-летней звезды стал туристический гид Джереми Дюфрен. Известно, что влюбленные сыграли свадьбу в Де Аллеманде, что в Луизиане. Интересно, что именно там жених часто проводит свои экскурсии для туристов на лодках.

С фото, которые попали в СМИ, можно заметить, что для церемонии артистка выбрала классическое белое пышное платье со шлейфом. Также она дополнила свой образ прической с вплетенной лентой. А Джереми был одет в черный классический костюм.

К слову, в своих соцсетях певица пока не рассказывает об изменениях в личной жизни.

Что известно об отношениях Ланы Дель Рей и Джереми Дюфрена

Известно, что Лана Дель Рей впервые встретилась с Джереми в 2019 году. Тогда девушка пришла к нему на экскурсию и у них началось общение. Долгое время певица не рассказывала о своей личной жизни, однако в этом году впервые заговорила о Дюфрене.

Кстати, у мужчины есть трое детей от предыдущих отношений, а для Ланы это первый брак.

Напомним, ранее известные украинские актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников впервые рассказали о своей свадьбе и показали сына.

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