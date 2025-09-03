В прошлом году именно Тина была на ее месте.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая в прошлом году была музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение", впервые отреагировала на назначение на эту роль Джамалы.

Не секрет, что вчера, 2 сентября, Суспільне мовлення объявило, что именно победительница "Евровидения-2016" будет в этом году помогать выбирать и готовить конкурсантов на Национальном отборе к международному песенному конкурсу. На эту инофрмацию уже отреагировала Тина Кароль в своем Facebook.

"В прошлом году имела честь быть продюсером Нацотбора, а в этом году поздравляю Джамалу", - обратилась артистка и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Кстати, до Тины два года подряд музыкальным продюсером Нацотбора был украинский музыкант Дмитрий Шуров, который выступает под сценическим именем Ріапобой.

К слову, когда именно начнется прием заявок на конкурс - пока неизвестно. Однако, по словам Джмалы, это произойдет совсем скоро и она уже готова к новой роли.

"Я жду ваши песни. Я жду ваши голоса, я жду вашу харизму, я жду вас! Вы мне очень нужны", - отметила новый музыкальный продюсер Нацотбора.

