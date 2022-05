Финал Евровидения 2022 порадует нас многими яркими участниками, среди которых и украинская группа Kalush Orchestra.

14 мая в Турине пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2022. В финале выступят по 10 участников из двух полуфиналов. Также за победу финале традиционно сражаются представители 5 стран-основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также в финал автоматически проходит прошлогодний победитель - в 2022 году это Италия.

Финалисты из первого полуфинала: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия и Молдова. Из участников второго полуфинала в финал прошли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Смотреть Евровидение онлайн можно будет на нескольких платформах, а УНИАН будет вести текстовую трансляцию.

Евровидение 2022: все участники финала

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Первой на финале выступит чешская электропоп группа из трех человек.

2. Румыния: WRS – Llámame

Песня румынской команды понравилась зрителям: за нее было много голосов по смс. В песне соединяются необычные мотивы: балканский фольклор и сальса.

3. Португалия: Маро – Saudade, saudade

Грустная и меланхоличная песня португальской певицы стала третьей композицией на финале.

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Рок-группа The Rasmus очень известна во всем мире, знают её и многие украинцы. Финляндия отправила на конкурс известный коллектив и не прогадала - музыканты попали в финал.

5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Представитель Швейцарии отличился на Евровидении потрясающе красивым голосом. Талантливый юноша исполнит джазовую балладу про мужчин, которые тоже плачут.

6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn

Франция продемонстрировала на Евровидении своё национальное и культурное разнообразие. Впервые с 1996 года страна представила на Евровидении песню на бретонском - древнем кельтском языке, на котором говорят некоторые пожилые французы.

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Норвежский коллектив сохраняет анонимность: закрывает лица масками и не раскрывает свои настоящие имена. Группа выступает в электро-поп стиле.

8. Армения: Роза Линн – Snap

Армения вновь вернулась на Евровидение после годового перерыва. В прошлом году страна не выдвигала участников из-за войны в Нагорном Карабахе.

9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

Два очень стильных итальянских музыканта исполнят красивую балладу о мурашках на коже.

10. Испания: Шанель – SloMo

Яркий номер с очень оригинальной и пикантной подтанцовкой исполнит испанская певица Шанель.

11. Нидерланды: S10 – De diepte

Молодая представительница Нидерландов в своей песне расскажет о трудных временах, когда девушка страдала от депрессии.

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

Украинской рэп-фолк группе ещё до начала Евровидения букмекеры пророчили победу, а после двух полуфиналов в победе коллектива почти никто не сомневается. Песня "Стефания" соединяет элементы современного рэпа и народной музыки. Посвящена она маме солиста группы.

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Молодой немецкий музыкант с американскими корнями совсем недавно начал свою музыкальную карьеру, но сумел выиграть нацотбор на Евровидение в Германии.

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

Литовская певица спела красивую песню в стиле шансон на литовском языке, и даже её внешний вид соответствует настроению песни.

15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

Красивая баллада Fade to black в исполнении Fade to black прозвучит на финале под номером 15.

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Певец Джереми Макизе сумел покорить зрителей и судей, и прошел в финал Евровидения. Хотя пение для него не основная работа - он является известным футболистом.

17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Греческая исполнительница исполнит в финале красивую трехминутную мелодраму без сложных трюков и приемов.

18. Исландия: Systur – Með hækkandi sól

Трое сестер Сигга, Бета и Элин исполнили песню про надежду на лучшее на своем родном языке.

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Зажигательная и веселая песня молдовского коллектива сочетает элементы рока и народной музыки. В песне рассказывает о поездке на поезде из Кишинева в Бухарест.

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Отличный номер для Евровидения подготовила Швеция. Корнелия Джейкобс радует как своим голосом, так и постановкой песни.

21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Сама песня австралийского музыканта не вызывает сильных эмоций, но его внешний вид запомнится зрителям надолго. Певец абсолютно не стесняется одеваться так, как ему нравится.

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Яркий номер в рок-стиле имеет много цитат, посвященным звездам рок-музыки Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи. Эта песня очень понравилась экспертам. В рейтинге возможных победителей от букмекеров Британия занимает второе место после Украины.

23. Польша: Охман – River

Представитель Польши Охман является внуком известного в Польше оперного певца. Музыкант выделяется своим мощным голосом.

24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

Сербская исполнительница исполнит песню в стиле инди-поп о красоте и здоровье. Во время номера певица делает необычную вещь - моет руки в тазике.

25. Эстония: Стефан – Hope

Последним на финале выступит эстонский певец с глубоким низким голосом. Стефан исполнит балладу о надежде в стиле кантри.

