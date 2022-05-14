14 мая в Турине пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2022. В финале выступят по 10 участников из двух полуфиналов. Также за победу финале традиционно сражаются представители 5 стран-основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также в финал автоматически проходит прошлогодний победитель - в 2022 году это Италия.
Финалисты из первого полуфинала: Нидерланды, Армения, Швейцария, Литва, Португалия, Исландия, Украина, Греция, Норвегия и Молдова. Из участников второго полуфинала в финал прошли Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.
Смотреть Евровидение онлайн можно будет на нескольких платформах, а УНИАН будет вести текстовую трансляцию.
Евровидение 2022: все участники финала
1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
Первой на финале выступит чешская электропоп группа из трех человек.
2. Румыния: WRS – Llámame
Песня румынской команды понравилась зрителям: за нее было много голосов по смс. В песне соединяются необычные мотивы: балканский фольклор и сальса.
3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
Грустная и меланхоличная песня португальской певицы стала третьей композицией на финале.
4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
Рок-группа The Rasmus очень известна во всем мире, знают её и многие украинцы. Финляндия отправила на конкурс известный коллектив и не прогадала - музыканты попали в финал.
5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
Представитель Швейцарии отличился на Евровидении потрясающе красивым голосом. Талантливый юноша исполнит джазовую балладу про мужчин, которые тоже плачут.
6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn
Франция продемонстрировала на Евровидении своё национальное и культурное разнообразие. Впервые с 1996 года страна представила на Евровидении песню на бретонском - древнем кельтском языке, на котором говорят некоторые пожилые французы.
7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
Норвежский коллектив сохраняет анонимность: закрывает лица масками и не раскрывает свои настоящие имена. Группа выступает в электро-поп стиле.
8. Армения: Роза Линн – Snap
Армения вновь вернулась на Евровидение после годового перерыва. В прошлом году страна не выдвигала участников из-за войны в Нагорном Карабахе.
9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
Два очень стильных итальянских музыканта исполнят красивую балладу о мурашках на коже.
10. Испания: Шанель – SloMo
Яркий номер с очень оригинальной и пикантной подтанцовкой исполнит испанская певица Шанель.
11. Нидерланды: S10 – De diepte
Молодая представительница Нидерландов в своей песне расскажет о трудных временах, когда девушка страдала от депрессии.
12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
Украинской рэп-фолк группе ещё до начала Евровидения букмекеры пророчили победу, а после двух полуфиналов в победе коллектива почти никто не сомневается. Песня "Стефания" соединяет элементы современного рэпа и народной музыки. Посвящена она маме солиста группы.
13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
Молодой немецкий музыкант с американскими корнями совсем недавно начал свою музыкальную карьеру, но сумел выиграть нацотбор на Евровидение в Германии.
14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
Литовская певица спела красивую песню в стиле шансон на литовском языке, и даже её внешний вид соответствует настроению песни.
15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
Красивая баллада Fade to black в исполнении Fade to black прозвучит на финале под номером 15.
16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
Певец Джереми Макизе сумел покорить зрителей и судей, и прошел в финал Евровидения. Хотя пение для него не основная работа - он является известным футболистом.
17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
Греческая исполнительница исполнит в финале красивую трехминутную мелодраму без сложных трюков и приемов.
18. Исландия: Systur – Með hækkandi sól
Трое сестер Сигга, Бета и Элин исполнили песню про надежду на лучшее на своем родном языке.
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
Зажигательная и веселая песня молдовского коллектива сочетает элементы рока и народной музыки. В песне рассказывает о поездке на поезде из Кишинева в Бухарест.
20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
Отличный номер для Евровидения подготовила Швеция. Корнелия Джейкобс радует как своим голосом, так и постановкой песни.
21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
Сама песня австралийского музыканта не вызывает сильных эмоций, но его внешний вид запомнится зрителям надолго. Певец абсолютно не стесняется одеваться так, как ему нравится.
22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
Яркий номер в рок-стиле имеет много цитат, посвященным звездам рок-музыки Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи. Эта песня очень понравилась экспертам. В рейтинге возможных победителей от букмекеров Британия занимает второе место после Украины.
23. Польша: Охман – River
Представитель Польши Охман является внуком известного в Польше оперного певца. Музыкант выделяется своим мощным голосом.
24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
Сербская исполнительница исполнит песню в стиле инди-поп о красоте и здоровье. Во время номера певица делает необычную вещь - моет руки в тазике.
25. Эстония: Стефан – Hope
Последним на финале выступит эстонский певец с глубоким низким голосом. Стефан исполнит балладу о надежде в стиле кантри.