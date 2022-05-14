Сегодня, 14 мая, состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение 2022". На этом этапе состязания остается 25 участников, у каждого из которых есть порядковый номер выступления и песня, которой они будут покорять зрителей. УНИАН расскажет, кто вышел в финал Евровидения 2022 и на каких платформах можно будет посмотреть завершающую часть конкурса.
Ранее мы говорили о том, как прошли первый полуфинал Евровидения 2022 и второй полуфинал Евровидения 2022.
Евровидение 2022 - участники финала
На официальном сайте Eurovision World опубликован график выступлений конкурсантов. Выглядит он так:
1. Чехия: We Are Domi - Lights Off
2. Румыния: WRS - Llámame
3. Португалия: Маро - Saudadе, saudade
4. Финляндия: The Rasmus - Jezebel
5. Швейцария: Мариус Бэр - Boys Do Cry
6. Франция: Алван и Ахез - Fulenn
7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
8. Армения: Роза Линн - Snap
9. Италия: Mahmood и BLANCO - Brividi
10. Испания: Шанель - SloMo
11. Нидерланды: S10 - De diepte
12. Украина: Kalush Orchestra - Stefania
13. Германия: Малик Гаррис - Rockstars
14. Литва: Моника Лю - Sentimentai
15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black
16. Бельгия: Джереми Макизе - Miss You
17. Греция: Аманда Тенфиорд - Die Together
18. Исландия: Сигга, Бета и Элин - Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov - Trenulețul
20. Швеция: Корнелия Джейкобс - Hold Me Closer
21. Австралия: Шелдон Райли - Not the Same
22. Великобритания: Сэм Райдер - Space Man
23. Польша: Охман - River
24. Сербия: Констракта - In Corpore Sano
25. Эстония: Стефан - Hope
Нашу страну представляет группа Kalush Orchestra с песней, посвященной маме фронтмена Олега Псюка. По результатам первого полуфинала, выступление группы набрало рекордное количество просмотров, а УНИАН рассказал, в чем смысл песни "Stefania".
Прямая трансляция Евровидение 2022
Трансляция финала начнется в 22:00 по киевскому времени.
Конкурс можно будет посмотреть онлайн на нескольких платформах:
- телеканал UA: Культура
- сайты Суспільне Культура и Суспільне Євробачення, а также Facebook Суспільне Мовлення
- Facebook-страница Евровидения
- YouTube-канал Евровидения Украина
- эфир Радио Промінь.
Также онлайн можно будет посмотреть Евровидение через приложение Дия с помощью раздела Дия TV.