Кто прошел в финал Евровидения 2022 и где можно посмотреть грандиозный песенный конкурс - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 14 мая, состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение 2022". На этом этапе состязания остается 25 участников, у каждого из которых есть порядковый номер выступления и песня, которой они будут покорять зрителей. УНИАН расскажет, кто вышел в финал Евровидения 2022 и на каких платформах можно будет посмотреть завершающую часть конкурса.

Ранее мы говорили о том, как прошли первый полуфинал Евровидения 2022 и второй полуфинал Евровидения 2022.

Евровидение 2022 - участники финала

На официальном сайте Eurovision World опубликован график выступлений конкурсантов. Выглядит он так:

1. Чехия: We Are Domi - Lights Off

2. Румыния: WRS - Llámame

3. Португалия: Маро - Saudadе, saudade

4. Финляндия: The Rasmus - Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр - Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез - Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн - Snap

9. Италия: Mahmood и BLANCO - Brividi

10. Испания: Шанель - SloMo

11. Нидерланды: S10 - De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra - Stefania

13. Германия: Малик Гаррис - Rockstars

14. Литва: Моника Лю - Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе - Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд - Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин - Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov - Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс - Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли - Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер - Space Man

23. Польша: Охман - River

24. Сербия: Констракта - In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан - Hope

Нашу страну представляет группа Kalush Orchestra с песней, посвященной маме фронтмена Олега Псюка. По результатам первого полуфинала, выступление группы набрало рекордное количество просмотров, а УНИАН рассказал, в чем смысл песни "Stefania".

Прямая трансляция Евровидение 2022

Трансляция финала начнется в 22:00 по киевскому времени.

Конкурс можно будет посмотреть онлайн на нескольких платформах:

Также онлайн можно будет посмотреть Евровидение через приложение Дия с помощью раздела Дия TV.

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