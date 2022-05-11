Украинская рэп-фолк группа Kalush Orcestra достойно представляет Украину на Евровидении. Песня "Стефания", которую представили участники конкурса, стала настоящим хитом интернета и считается "саундтреком войны" в соцсетях. Её используют в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий. Этот хит объединил украинцев и отозвался в их сердцах.
Напомним, что по оценкам букмекеров Kalush Orcestra - это будущие победители Евровидения 2022. Украинскому коллективу прогнозируют первое место с большим отрывом.
Kalush Orchestra - "Стефания": в чем смысл песни
Песня "Стефания" посвящена маме лидера коллектива Стефании Псюк. В своем интервью Олег Псюк говорил, что ранее никогда не посвящал песни матери и не назвал бы их отношения тесными. Однако музыкант считает, что его мама заслуживает эту песню, и он хотел бы спеть её на финале.
После начала полномасштабной войны "Стефания" приобрела новые смыслы, хотя в тексте совсем не затрагивается тема войны.
"Многие люди начали песню воспринимать, как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень популярной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев.И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн," - говорит лидер группы Олег Псюк.
Калуш - "Стефания": текст песни
Автор музыки: Тимофей Музычук, Игорь Диденчук, Виталий Дужик
Текст: Иван Клименко, Олег Псюк
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово.
1-й куплет:
Вона мене колисала дала мені ритм
і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона
Напевне знала може більше і від соломона,
ломаними дорогами прийду я завжди тебе
Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута,
як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі-люлі-люлі-a
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія,
Розквітає поле, а вона сивіє,
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово.
2-й куплет:
Я не в пеленах но ма, но ма, хватить,
як би я не виріс на виріст, за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить,
я гуляв, шлях би тебе трафив,
Ти все молода о мамо на піку,
якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку
Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов’ю
Люлі-люлі-люлі-а