Украинская рэп-фолк группа Kalush Orcestra стала самых обсуждаемых участниц Евровидения 2022.

Украинская рэп-фолк группа Kalush Orcestra достойно представляет Украину на Евровидении. Песня "Стефания", которую представили участники конкурса, стала настоящим хитом интернета и считается "саундтреком войны" в соцсетях. Её используют в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий. Этот хит объединил украинцев и отозвался в их сердцах.

Напомним, что по оценкам букмекеров Kalush Orcestra - это будущие победители Евровидения 2022. Украинскому коллективу прогнозируют первое место с большим отрывом.

Kalush Orchestra - "Стефания": в чем смысл песни

Песня "Стефания" посвящена маме лидера коллектива Стефании Псюк. В своем интервью Олег Псюк говорил, что ранее никогда не посвящал песни матери и не назвал бы их отношения тесными. Однако музыкант считает, что его мама заслуживает эту песню, и он хотел бы спеть её на финале.

После начала полномасштабной войны "Стефания" приобрела новые смыслы, хотя в тексте совсем не затрагивается тема войны.

"Многие люди начали песню воспринимать, как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень популярной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев.И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн," - говорит лидер группы Олег Псюк.

Калуш - "Стефания": текст песни

Автор музыки: Тимофей Музычук, Игорь Диденчук, Виталий Дужик

Текст: Иван Клименко, Олег Псюк

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

1-й куплет:

Вона мене колисала дала мені ритм

і напевне силу волі не забрати в мене бо дала вона

Напевне знала може більше і від соломона,

ломаними дорогами прийду я завжди тебе

Вона не розБудить не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі 2 дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута,

як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі-люлі-люлі-a

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє,

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово.

2-й куплет:

Я не в пеленах но ма, но ма, хватить,

як би я не виріс на виріст, за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить,

я гуляв, шлях би тебе трафив,

Ти все молода о мамо на піку,

якщо не ціню опіку на піку слави мені втупіку

Забивайте піку цю піку я би попік спік, своєю любов’ю

Люлі-люлі-люлі-а

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