"Кузница на Рыбальском", шаурма и мафы с панини: Coldplay сняли клип в Киеве (видео)

Над видео работала украинская компания Radioaktive Film.

Британская рок-группа Coldplay выпустила клип на песню Trouble In Town из альбома Everyday Life, видео для которого снимали в Киеве.

Читайте такжеDeep Purple анонсировали новый альбом и показали его обложкуПрезентация клипа состоялась 12 марта на YouTube-канале группы.

Как сообщает The Village Украина, над видео работала украинская компания Radioaktive Film в декабре 2019 года.

Отмечается, что клип снимали на «Кузнице на Рыбальском» и по всему городу.

На первых кадрах видим ЖК Chicago Central House возле станции метро «Олимпийская». Далее – Дом одежды на Львовской площади. Также видно улицу Старовокзальну, торговый центр «Украина» и Premier Hotel Lybid. В кадре узнаем машину с шаурмой, мафы с панини и киевские аптеки. А на полках в супермаркете можно разглядеть украинские продукты.

Политическую антиутопию на трек Trouble In Town снял ирландский режиссер Айофи Макардл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Маски специально для видеоработы Coldplay изготавливали в Лондоне.

Это не первый клип Coldplay, над которым работала украинская компания Radioaktive Film. Раньше они вместе с днепровской студией Gloria FX сняли видео на песню Up&Up.

Everyday Life – восьмой студийный альбом Coldplay, выдан 22 ноября 2019 года. Пластинка состоит из двух частей (Sunrise и Sunset), что делает эту работу первым двойным альбом в истории группы.

Ранее УНИАН сообщал, как фронтмен Coldplay стал школьником в новом клипе.