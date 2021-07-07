Американская певица Селена Гомес опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позировала в купальнике собственного производства.
При этом поклонники обратили внимание не на ее работу, а на фигуру Селены. Кто-то считает, что на фотографиях слишком много фотошопа, а кто-то удивляется тому, что у певицы неидеальное тело.
"Она всегда была такой крупной?", "Тебе пора худеть", "Что с тобой произошло?", - пишут фаны в комментариях.
При этом нашлись и те, кто поддержал Гомес. Армия доброжелателей написали под фото, что Селена в любом весе выглядит прекрасно, ведь она очень женственная.
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