"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" – обзор на девятый эпизод без спойлеров

УНИАН побывал на премьере финальной части киносаги и готов рассказать, стоит ли она похода в кино.

Снимать «Звездные войны» – очень неблагодарная работа. За 40 лет своего существования франшиза о далекой галактике обросла сложной мифологией и обзавелась суровой фанатской базой, готовой жестоко критиковать киноделов за любое спорное решение.

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В начале двухтысячных преданные фанаты саги распинали ее творца Джорджа Лукаса за косяки «трилогии приквелов» (это та, где клоны и Эван МакГрегор в роли Оби-Вана). Сегодня от них достается нынешнему владельцу франшизы, медийной империи Disney. Новая трилогия Disney была встречена фанбазой холодно – новые персонажи не стали любимцами зрителей, а новые идеи в целом не сработали.

Именно на таком фоне на экран выходит заключительная часть трилогии – девятый эпизод, получивший подзаголовок «Скайуокер. Восход». Уже сегодня фильм выходит в широкий прокат в украинских кинотеатрах. УНИАН побывал на премьере, чтобы рассказать, стоит ли новый фильм похода в кино.

О чем новые Звездные войны

Режиссером IX эпизода выступил именитый голливудский режиссер, признанный производитель массовой кинофантастики Джей Джей Абрамс. С ним во франшизу вернулся более динамичный и дружественный к зрителю стиль повествования. «Восход» смотрится гораздо проще, чем предыдущий фильм – «Последние джедаи» Райана Джонсона. Это особенно важно для тех, кто с франшизой не знаком, и не готов выслушивать диалоги о Силе и будущем галактики.

Райана Джонсона критиковали за слишком вольное обращение со вселенной и даже обвиняли в полном непонимании материала, с которым он работал. Джей Джей Абрамс, судя по всему, поставил перед собой задачу устранить все острые углы, которыми были недовольны фанаты ЗВ.

Девятый эпизод начинает усердно перемалывать итоги восьмого, и делает это не слишком изящно. Завязка сюжета с возвращением злодея из восьмидесятых – императора Палпатина – это огромный (огромный!) рояль в кустах. Для борьбы с Палпатином главные герои ищут древние артефакты по всей галактике и переживают стандартные для франшизы приключения.

Объяснения логических проблем восьмого эпизода порождают новые нестыковки, не менее нелепые. Попытка чинить и переписывать сюжет на ходу в конечном итоге вредит всей трилогии, заставляя ее страдать от худших «сериальных» болезней.

Далекая галактика жива?

Номинально новые "Звездные войны" дают фанатам все, чего они хотели, и даже больше. В воображении возникает сцена того, как креативщики Disney внимательно читали комментарии к седьмому и восьмому эпизодам на Youtube, составляя «список вещей, которые обязательно должны появиться в фильме».

Приятно видеть расширение киновселенной ЗВ за счет элементов, которые ранее появлялись в видеоиграх, комиксах и книгах (новые способности Силы, например). Тем более, что эти элементы органично вписаны и играют значимую роль в сюжете.

В то же время, количество фансервиса на квадратный сантиметр экрана временами достигает слишком большой концентрации и вызывает раздражение. Седьмой эпизод саги, также снятый Абрамсом, критиковали ровно за то же самое.

При всем этом, «Восход» страдает от общих для всей трилогии Disney проблем с атмосферой. Джордж Лукас был вовсе не идеальным режиссером и посредственным сценаристом, но он уделял очень много внимания тому, чтобы дать зрителям ощущение огромных масштабов его фантастического мира. Так зритель знал, что стоит на кону, а борьба света и тьмы представлялась эпохальной и завораживающей.

«Восход» ощущения масштабности не дает. Спустя три фильма мы по-прежнему ничего не знаем о реалиях вселенной, на которую смотрим. Зрителю почти ничего не говорят ни о соотношении сил, ни о вовлеченности галактики в борьбу между злым «Первым орденом» и добрым «Сопротивлением».

Зачем идти на Звездные войны

В одном новые «Звездные войны» упрекнуть трудно – это все еще очень зрелищное кино, на которое смело можно идти в IMAX. Космические сражения, батальные сцены, поединки на световых мечах – все выполнено очень качественно. По уровню продакшна фильм вполне может поспорить с финальными «Мстителями» нынешнего года и даже потягаться за «Оскар» за спецэффекты.

Актеры проделывают отличную работу. У главной героини Рей в исполнении Дейзи Ридли наконец появилась индивидуальность, хотя наибольшей похвалы по-прежнему заслуживает исполнитель Роли Кайло Рена – талантливый Адам Драйвер.

Кроме того, фильм неплохо написан. Юмор дозирован гораздо лучше, чем в первых двух частях трилогии, а второстепенные персонажи смотрятся гораздо более живыми и активно взаимодействуют между собой.

Как отдельный продукт, «Эпизод IX: Скайуокер. Восход» – абсолютно компетентное развлекательное кино. В то же время, он позволяет оценить всю трилогию ЗВ от Disney как единое целое. Сейчас становится ясно, что это самая непоследовательная и проблемная серия франшизы. Словно бы Disney не знали, что с ней делать, и пытались угодить сразу всем.

«Восход» вполне достоин похода в кинотеатр. В конце-концов, если фильм не понравится, всегда можно вернуться домой и посмотреть новую серию «Мандалорца».

Дмитрий Захаров