Рыжеволосая актриса родом из Калифорнии покорила весь мир своей талантливой игрой.

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн известна всему миру. 45-летняя знаменитость может похвастаться огромной фильмографией и большим количеством престижных наград. Например, в ночь на 27 февраля на награждении премией Гильдия киноактеров США Честейн получила статуэтку как лучшая актриса в мини-сериале "Джордж и Темми".

Ее выход на сцену едва не стал грандиозным фиаско, поскольку звезда споткнулась на ступеньках и не смогла удержать равновесие из-за пышного платья. К счастью, она вовремя уперлась руками в ступеньки, чтобы не рухнуть окончательно.

Вспоминаем, какие есть рейтинговые фильмы с участием Джессики Честейн.

Древо жизни

Главный герой по имени Джек, будучи взрослым, вспоминает свое детство, размышляя о радостных и трагических событиях того времени. Джессика Честейн в картине кинорежиссера Терренса Малика сыграла мать Джека. Ее образ - это невероятно чистая, светлая и добродушная женщина - полная противоположность отцу Джека, роль которого досталась Брэду Питту.

Прислуга

Начинающая американская писательница решает при помощи своей профессии рассказать всему миру о тяжелой жизни "цветных" горничных. Девушка знакомится с одной из них, пытается вызвать доверие и объяснить, что она - не такая, как другие "белые", и хочет помочь.

Горничные всего города тайно решают выдать все подробности оскорблений, унижений и буллинга со стороны своих работодателей, что писательница умело преобразует в книгу, тираж которой буквально разлетается сразу после выхода. Однако книга влияет на жизнь прислуги совсем не так, как задумывалось ранее.

Джессике в этой картине досталась роль богатой красотки Селии Фут. За нее она была номинирована на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Цель номер один

В центре сюжета - история охоты на лидера террористов "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Джессике в картине досталась главная роль молодого агента ЦРУ Майи. Ее задача - устранить самого опасного преступника.

Картину кинокритики встретили очень тепло, а за свою игру Честейн получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драме".

Интерстеллар

Время пребывания человека на земле подходит к концу, поэтому команда исследователей берет на себя самую важную миссию - выйти за пределы нашей галактики, чтобы узнать, есть ли где-то подходящие условия для жизни.

Джессике Честейн досталась роль Мёрф - дочери главного героя Купера, которого сыграл Мэттью МакКонахи. Учитывая то, что мужчина путешествует сквозь пространство и время, его дочь очень быстро растет, поэтому на эту роль подбирали трех актрис.

За роль в "Интерстелларе" Честейн была номинирована на премию "Сатурн" как лучшая киноактриса второго плана.

Самый пьяный округ в мире

Действие происходит в 30-е годы прошлого века в небольшом городке штата Вирджиния. "Сухой закон" вынуждает братьев Бондурант стать на преступный путь, занимаясь подпольной продажей алкоголя в своем городе. Их дела шли хорошо, но все меняет назначение нового шерифа в округе.

Напомним, Джоли, Пенн, Честейн и другие мировые звезды, которые побывали в Украине за год большой войны.

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