В украинский прокат фильм выйдет 23 мая 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер постапокалиптического боевика "Фуриоса: Безумный Макс. Сага" (Furiosa: A Mad Max Saga), который станет приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости".

Согласно официальному синопсису фильма, через 45 лет после упадка мира, юную Фуриосу похищают из матриархального Зеленого Места Многих Матерей и отдают в руки великой Байкерской Орды во главе с Дементусом. Пробираясь вместе по Пустоши, они натыкаются на Цитадель Несмертного Джо. Пока два тирана сражаются за господство, Фуриосе предстоит пройти много испытаний в попытке найти путь домой.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джордж Миллер, который также снял первые три оригинальные части "Безумного Макса" с Мелом Гибсоном (1979, 1981 и 1985) и перезапустил франшизу в 2015 году фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости" с Томом Харди и Шарлиз Терон в роли Фуриозы.

Главную роль в фильме исполняет Аня Тейлор-Джой (сериал "Ход Королевы", фильмы "Ведьма", "Сплит", "Меню", "Варяг"). Изначально роль Фуриосы планировали отдать Шарлиз Терон, использовав технику омоложения, но в итоге Джордж Миллер решил отказаться от этой идеи.

Также в фильме задействованы Крис Хемсворт ("Тор", "Мстители", "Эвакуация"), которому досталась роль Дементуса, Том Берк ("Манк", сериал "Корона") и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 23 мая 2024 года.

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