Трек Radio Peace легендарный "биттл" записал во время визита в датский городок Ти с женой Йоко Оно 51 год назад.

В Дании за колоссальные деньги продали на аукционе кассету с неопубликованной прежде песней покойного Джона Леннона.

Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о треке Radio Peace, которую легендарный "биттл" исполнил со своей женой Йоко Оно во время визита в датский городок Ти в январе 1970 года. Песню планировалось записать для одной из радиостанций в Нидерландах, но ее релиз так и не состоялся.

Читайте такжеКоллекция фотографий The Beatles продана с аукциона за $357 тысячТакже на кассете имеется 33-минутная беседа Джона Леннона с четырьмя датскими подростками о пребывании в их стране, пацифизме, а также его более известная песня Give Peace a Chance, выпущенная годом ранее.

Лот был продан 28 сентября на аукционе Bruun Rasmussen в Копенгагене за 370 тыс. датских крон (более 1,5 млн гривень). Это значительно превысило его изначальную оценку - эксперты планировали выручить от 200 до 300 тыс. крон.

Имя покупателя осталось неизвестно. Однако в аукционном доме отметили, что кассету отправили за границу.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Лондоне на аукционе дома Dix Noonan Webb продали ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Маргарет.

Автор: Станислав Кожемякин