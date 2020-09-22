Марк Чепмен выстрелил в Леннона.

Убийца участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно.

Он сказал, что поступил подло, передает Sky News.

Также он добавил, что выстрелил в Леннона не потому, что считал его плохим. По его словам, он заслуживает смертной казни.

"Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", - сказал Чепмен.

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Одна из пуль прошла над головой Леннона, две попали в левую часть спины, две - в его левое плечо; по крайней мере одна из пуль попала в аорту

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Автор: Диана Могилевич