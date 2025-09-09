Главный претендент на нынешнюю премию "Оскар" Дуэйн Джонсон признался, ради какой роли похудел почти на 30 килограммов и почему согласился на такую авантюру. Об этом пишет Variety.
"Скала", который продолжает принимать комплименты за главную роль в фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine), уже активно готовится к новому проекту. Джонсон решил отойти от привычных для себя боевиков и сыграть более глубоких персонажей. Ради этого актер решился на еще одну радикальную трансформацию.
Как оказалось, похудение известного рестлера было не для перевоплощения в Марка Керра из "Крушащей машины", а для эксцентричного 70-летнего мужчины по имени Chicken Man в фильме Lizard Music. Дуэйн признался, что режиссер триумфальной ленты "Крушащая машина" Бенни Сафди предложил ему новый вызов, на что он без лишних раздумий согласился.
"Бенни предложил мне это после. И примерно через 45 минут эта презентация закончилась, и я сказал: "Я ваш Chicken Man", - прокомментировал актер.
Фильм является экранизацией романа Дэниела Пинквотера и рассказывает историю 70-летнего мужчины, лучшим другом которого является курица. Для Джонсона - это еще одна возможность изменить его имидж героя боевиков. После съемок в таких блокбастерах, как "Джуманджи" и "Форсаж", "Скала" заявил, что готов к переменам.
"Я чувствовал, что несколько лет был зажат в определенных рамках, потому что сам позволил это", - признался актер.
Стоит отметить, что Дуэйну Джонсону пришлось набрать мышечной массы, чтобы повторить образ чемпиона по вольной борьбе Марка Керра. Сразу после завершения съемок актер начал худеть и уже избавился от всех набранных килограммов, чтобы сыграть Chicken Man.
"Мне еще далеко до цели. Я очень рад, что имею шанс снова трансформироваться, как это было в Smashing Machine. Это означает - меньше есть курицу", - с юмором признался "Скала".
"Крушащая машина" уже покоряет международные кинофестивали, срывая долгие овации, совсем скоро состоится и мировая премьера. Недавно стало известно, когда фильм с Дуэйном Джонсоном и Александром Усиком выйдет в украинский прокат.