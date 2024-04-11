"Я и Феликс", "Восстание Штатов", "Back To Black" и австрийское кино: главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели.

С 11 апреля в украинских кинотеатрах начнется прокат украинской драмы "Я и Феликс" от режиссера Ирины Цилык, нового фильма от Алекса Гарленда "Восстание Штатов", биографической драмы "Эми Уайнхаус: Back To Black", хоррора "Паучье логово", триллера "Почерк киллера" и мультфильма "Укротительница драконов".

Киногурманов порадуют ретроспективные показы провокационной драмы "Стыд" от режиссера Стива Маккуина с Майклом Фассбендерром в главной роли.

Также в столичном кинотеатре "Жовтень" стартует 12-й кинофестиваль "Неделя австрийского кино".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Я и Феликс

(Украина, 2022, драма)

Драма "Я и Феликс", снятая по мотивам книги "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха (и мужа режиссера фильма Ирины Цилык), рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х. В центре сюжета – его отношения с семьей, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, который служил во время войны в Афганистане.

Тимофея сыграли Андрей Чередник (сын Цилык и Чеха) и Владислав Балюк. Роль Феликса исполнил украинский писатель и поэт Юрий Издрик. В фильме также сыграли Владимир Гладкий ("Участковый с ДВРЗ"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Киборги", "Захар Беркут"), Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Доктор Ковальчук") и другие.

"Я и Феликс" является полнометражным игровым дебютом украинского режиссера и писательницы Ирины Цилык. Она известна по документальному фильму "Земля голубая, будто апельсин", который в 2020 году получил премию за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс", а также еще ряд престижных наград и номинаций.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Восстание Штатов

Civil War (США, Великобритания, 2024, драма/экшн)

Действие этого фильма о США недалекого воображаемого будущего разворачивается на фоне эскалации гражданской войны во время правления президента, который остается на третий срок и игнорирует протесты граждан. Команда военных корреспондентов путешествует по стране, фиксируя быструю эскалацию внутреннего раскола и его последствия как для всего государства, так и для обычного гражданского населения внутри нее.

Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст ("Меланхолия", "Интервью с вампиром"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас"), Вагнер Моура (сериал "Нарко"), Джесси Племенс (фильм "Сила собаки", сериалы "Во все тяжкие", "Любовь и смерть"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina", "Безумно богатые азиаты"), Стивен Хендерсон ("Дюна", "Все страхи Бо"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Любовь") и звезда байопика "Присцилла" Кейли Спейни.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Алекс Гарленд, который ранее снял фильмы "Ex Machina", "Аннигиляция" и "Мужской род", а также написал сценарий к фильму "28 дней спустя" и роман "Пляж".

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале South by Southwest 14 марта 2024 года и он получил одобрение от критиков.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Эми Уайнхаус: Back To Black

Back to Black (США, Великобритания, 2024, драма/музыка/байопик)

Фильм расскажет о жизни поп-иконы Эми Уайнхаус, которую критики называют одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Лента углубится в жизнь и карьеру Уайнхаус, начиная с ее первых дней в начале 2000-х годов как джазовой музыкантки в Северном Лондоне и заканчивая ее восхождением к славе как певицы, получившей "Грэмми" с такими хитами, как "Rehab" и "Back to Black".

Образ Эми Уайнхауз в фильме воплотила 27-летняя английская актриса Мариса Абела, которая до этого сыграла небольшую роль в кинохите "Барби" 2023 года и засветилась в британских сериалах "Кобра" и "Индустрия". Также в фильме задействованы Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Северные воды", "Феррари"), Эдди Марсан ("Шерлок Холмс", "Джентльмены", "Грязь"), Джульет Коуэн (сериалы "Эта жизнь", "Молокососы") и Лесли Мэнвилл (сериал "Корона", фильм "Миссис Харрис едет в Париж").

Режиссером фильма выступила Сэм Тейлор-Джонсон, которая до этого сняла еще один музыкальний байопик – "Стать Джоном Ленноном" (2009), а также первую часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого" (2015). Сценарий к фильму написал Мэтт Гринхолг, который до этого также выступил сценаристом байопика "Контроль" о жизни фронтмена культовой британской рок-группы Joy Division Иэна Кертиса.

Мировая премьера фильма состоялась 8 апреля и он получил смешанные отзывы от критиков. Так, на Rotten Tomatoes он получил лишь 50% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Паучье логово

Vermines (Франция, 2023, ужасы)

Главный герой фильма – 30-летний Калеб, который перебивается подработками, иногда торгует коллекционными кроссовками и собирает экзотических животных. С рвением коллекционера он заполняет свою комнату аквариумами со всевозможными жуткими существами. Последняя покупка – маленький паук, приобретенный в подсобном помещении местного контрабандистского магазина. Не подозревая, что паук крайне агрессивен и ядовит, Калеб принес его домой. Паук убегает из коробки и откладывает огромное количество яиц. Всего за несколько часов дом превращается в жуткую колонию гигантских и быстрых пауков. Главная проблема в том, что этот паук может убить человека одним укусом, а размножаются они с бешеной скоростью. Обитателям заброшенного небоскреба придется искать способы выжить в условиях нашествия смертоносных пауков.

Главную роль в фильме исполнил Тео Кристин, которого до этого можно было увидеть в фильмах "Гран Туризмо" и "Горная лихорадка".

Фильм получил довольно неплохие отзывы. Сейчас его оценка на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков и 85% от зрителей.

Почерк киллера

Damaged (США, Великобритания, 2024, боевик/детектив/криминал)

Детектива полиции Чикаго Дэна Лоусона просят приехать в Шотландию, чтобы помочь местным детективам расследовать ряд убийств, которые очень напоминают преступления, которые он расследовал пять лет назад в США.

Главные роли в фильме исполнили Сэмюэль Л. Джексон ("Криминальное чтиво", франшизы "Звездные войны" и "Мстители") и Венсан Кассель ("Доберман", "Багровые реки", "Братство волка").

Снял фильм британский режиссер Терри МакДонаф, который до этого много работал над сериалами, среди которых – "Во все тяжкие" и "Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого".

Укротительница драконов

Dragonkeeper (Китай, Испания, 2024, приключения/анимация)

В древнем Китае драконы когда-то были друзьями людей, но жадность погубила их союз, и на этих волшебных существ началась охота. Спустя годы в отдаленной крепости молодая девушка-рабыня Пин заводит маловероятную дружбу с настоящим драконом.

Стыд

Shame (Великобритания, 2011, драма)

В центре сюжета фильма – житель Нью-Йорка Брэндон, одержимый сексом во всех его проявлениях. Он частый гость порносайтов, постоянный клиент сразу нескольких секс-работниц, и одновременно удивительно успешный соблазнитель, перед обаянием которого не в состоянии устоять ни одна девушка. Но внутренний мир неутомимого сексоголика детонирует после того, как в его роскошных холостяцких апартаментах неожиданно поселяется родная сестра.

Главные роли в фильме исполнили Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Люди Икс", "Прометей", "Следующий гол – победный") и Кэрри Маллиган ("Солтберн", "Великий Гэтсби", "Драйв", "Перспективная девушка").

Снял фильм Стив Маккуин ("Голод", "12 лет рабства", "Вдовы").

Премьера фильма состоялась осенью 2011 года на Венецианском кинофестивале, где он получил три награды, в том числе кубок Вольпи для Фассбендера как лучшего актера.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Неделя австрийского кино 2024

Тиждень австрійського кіно (Австрия, 2024, фестивальная)

С 11 по 15 апреля в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет 12-й фестиваль "Неделя австрийского кино", в рамках которого киноманам покажут четыре лучших фильма производства Австрии за последние годы.

Откроет фестиваль драма "Целая жизнь" от режиссера Ганса Штайнбихлера, исполнитель главной роли в которой Штефан Горски за эту работу получил Баварскую кинопремию 2024 года в категории "Лучшая мужская роль".

Также украинской публике покажут мистический хоррор "Баня дьявола" от режиссерского дуэта Северина Фиалы и Вероники Франц, ставший одним из лучших фильмов нынешнего Берлинского международного кинофестиваля, спортивную драму "Выходя за пределы" Андреаса Шмида и драматическую комедию "Пришел, увидел, победил" от режиссеров Даниэля Гьойзела и Юлии Ниман.

Подробнее о фильмах в программе фестиваля читайте в нашем отдельном материале.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы апреля 2024 года – на этой неделе на Prime Video выйдет постапокалиптический экшн "Фолаут" по мотивам одноименной серии видеоигр, а на Apple TV+ стартует историческая драма "Франклин" с Майклом Дугласом. Тем временем, на HBO состоится премьера шпионской черной комедии "Симпатик" с Робертом Дауни-младшим.

Марина Григоренко